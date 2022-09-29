https://ria.ru/20220929/kabul-1820289351.html
Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле
Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле - РИА Новости, 29.09.2022
Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле
Талибы (движение "Талибан"*) выстрелами в воздух разогнали демонстрацию женщин, собравшихся у посольства Ирана в Афганистане, чтобы поддержать протесты и борьбу РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:50
2022-09-29T12:50
2022-09-29T12:50
в мире
иран
кабул (город)
афганистан
талибан
оон
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КАБУЛ, 29 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) выстрелами в воздух разогнали демонстрацию женщин, собравшихся у посольства Ирана в Афганистане, чтобы поддержать протесты и борьбу иранских женщин за свои права, сообщил РИА Новости очевидец.По словам очевидца, афганские женщины в четверг собрались возле здания посольства Ирана в столице Кабуле, чтобы выразить свою поддержку общенациональных протестов иранского народа после смерти Махсы Амини. Афганки держали плакаты с надписями: "Женщины, жизнь, свобода", "Женщины Ирана и Афганистана против плена".Как отметил источник, чтобы разогнать демонстрацию, силы "Талибана"* сделали несколько выстрелов в воздух.По данным агентства Франс Пресс, в акции принимали участие около 25 афганских женщин.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получил ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, еще 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях опубликованы видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html
https://ria.ru/20220926/iran-1819442705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, кабул (город), афганистан, талибан, оон
В мире, Иран, Кабул (город), Афганистан, Талибан, ООН
Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле
Талибы выстрелами в воздух разогнали акцию женщин в Кабуле в поддержку протестов в Иране
КАБУЛ, 29 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) выстрелами в воздух разогнали демонстрацию женщин, собравшихся у посольства Ирана в Афганистане, чтобы поддержать протесты и борьбу иранских женщин за свои права, сообщил РИА Новости очевидец.
По словам очевидца, афганские женщины в четверг собрались возле здания посольства Ирана в столице Кабуле, чтобы выразить свою поддержку общенациональных протестов иранского народа после смерти Махсы Амини. Афганки держали плакаты с надписями: "Женщины, жизнь, свобода", "Женщины Ирана и Афганистана против плена".
Как отметил источник, чтобы разогнать демонстрацию, силы "Талибана"* сделали несколько выстрелов в воздух.
По данным агентства Франс Пресс, в акции принимали участие около 25 афганских женщин.
В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получил ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, еще 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях опубликованы видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране
полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.