https://ria.ru/20220929/kabul-1820289351.html

Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле

Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле - РИА Новости, 29.09.2022

Талибы разогнали акцию женщин в Кабуле

Талибы (движение "Талибан"*) выстрелами в воздух разогнали демонстрацию женщин, собравшихся у посольства Ирана в Афганистане, чтобы поддержать протесты и борьбу РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:50

2022-09-29T12:50

2022-09-29T12:50

в мире

иран

кабул (город)

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КАБУЛ, 29 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) выстрелами в воздух разогнали демонстрацию женщин, собравшихся у посольства Ирана в Афганистане, чтобы поддержать протесты и борьбу иранских женщин за свои права, сообщил РИА Новости очевидец.По словам очевидца, афганские женщины в четверг собрались возле здания посольства Ирана в столице Кабуле, чтобы выразить свою поддержку общенациональных протестов иранского народа после смерти Махсы Амини. Афганки держали плакаты с надписями: "Женщины, жизнь, свобода", "Женщины Ирана и Афганистана против плена".Как отметил источник, чтобы разогнать демонстрацию, силы "Талибана"* сделали несколько выстрелов в воздух.По данным агентства Франс Пресс, в акции принимали участие около 25 афганских женщин.В последние несколько дней на улицах ряда крупных иранских городов беспрерывно проходят беспорядки и протесты после смерти Махсы Амини. В ходе них уже были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получил ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, еще 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях опубликованы видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, протестующие устраивают разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html

https://ria.ru/20220926/iran-1819442705.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, кабул (город), афганистан, талибан, оон