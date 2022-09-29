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Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков - РИА Новости, 29.09.2022
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Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков
Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков - РИА Новости, 29.09.2022
Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков
Осенью многие дачники начинают раздавать друзьям и родственникам урожай кабачков. Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:10
2022-09-29T02:10
общество
анна белоусова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенью многие дачники начинают раздавать друзьям и родственникам урожай кабачков. Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не потерял полезных свойств, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Комнатная температура не подходит для длительного хранения кабачков, а замораживание сразу же делает этот плод несъедобным, отметила она. По словам диетолога, "водянистый овощ" дольше всего остается свежим примерно при пяти градусах, например, на балконе.Чтобы кабачок не замерз в прохладном месте, его можно положить в коробку с опилками или завернуть в какую-нибудь ткань, посоветовала она. Периодически нужно проверять, не появились ли на овощах вмятины или темные пятна, продолжила диетолог. Сильно деформированный кабачок употреблять в пищу не стоит, считает она."Надо смотреть, переворачивать кабачки с бочка на бочок. Если вдруг образовалась вмятина с потемнением, если плод стал мягким, его можно использовать. Но нужно срезать пятнышко достаточно радикально, сантиметра на два вокруг, чтобы бактерии не попали в организм человека. Кроме того, если кабачок полежал и здорово "просел" в размерах или "похудел", скорее всего, он будет невкусным и неполезным", – уверена Белоусова.Срок хранения кабачка зависит не только от условий, в которых он находится, но и от его сорта."Кабачок с "дубовой", твердой кожей будет дольше храниться, тонкокожие плоды – классические цукини, белые, светло-зеленые кабачки – меньше", – уточнила Белоусова.В любом случае не следует откладывать приготовление кабачка до весны, поскольку его состав со временем меняется, добавила диетолог. Лучше съесть весь урожай до середины зимы."Кабачок можно, но все-таки нежелательно хранить до весны, потому что там присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, в этом овоще. Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нем становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы", – заключила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210713/kabachok-1741012147.html
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общество, анна белоусова
Общество, Анна Белоусова
02:10 29.09.2022
 
Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков

Диетолог Белоусова посоветовала хранить кабачки на балконе при температуре пять градусов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКабачки
Кабачки - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Кабачки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенью многие дачники начинают раздавать друзьям и родственникам урожай кабачков. Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не потерял полезных свойств, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.
Комнатная температура не подходит для длительного хранения кабачков, а замораживание сразу же делает этот плод несъедобным, отметила она. По словам диетолога, "водянистый овощ" дольше всего остается свежим примерно при пяти градусах, например, на балконе.
"На балконе при плюс пяти он хранится совершенно спокойно. А вот заморозки могут сделать кабачок несъедобным, потому что это достаточно водянистый овощ. При комнатной температуре его тоже лучше не хранить, он может пролежать так недолго, например, месяц – в зависимости от сорта", – сказала Белоусова.
Чтобы кабачок не замерз в прохладном месте, его можно положить в коробку с опилками или завернуть в какую-нибудь ткань, посоветовала она. Периодически нужно проверять, не появились ли на овощах вмятины или темные пятна, продолжила диетолог. Сильно деформированный кабачок употреблять в пищу не стоит, считает она.
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"Надо смотреть, переворачивать кабачки с бочка на бочок. Если вдруг образовалась вмятина с потемнением, если плод стал мягким, его можно использовать. Но нужно срезать пятнышко достаточно радикально, сантиметра на два вокруг, чтобы бактерии не попали в организм человека. Кроме того, если кабачок полежал и здорово "просел" в размерах или "похудел", скорее всего, он будет невкусным и неполезным", – уверена Белоусова.
Срок хранения кабачка зависит не только от условий, в которых он находится, но и от его сорта.
"Кабачок с "дубовой", твердой кожей будет дольше храниться, тонкокожие плоды – классические цукини, белые, светло-зеленые кабачки – меньше", – уточнила Белоусова.
В любом случае не следует откладывать приготовление кабачка до весны, поскольку его состав со временем меняется, добавила диетолог. Лучше съесть весь урожай до середины зимы.
"Кабачок можно, но все-таки нежелательно хранить до весны, потому что там присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, в этом овоще. Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нем становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы", – заключила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.
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