https://ria.ru/20220929/kabachki-1820216582.html

Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков

Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков - РИА Новости, 29.09.2022

Диетолог дала советы по хранению урожая кабачков

Осенью многие дачники начинают раздавать друзьям и родственникам урожай кабачков. Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:10

2022-09-29T02:10

2022-09-29T02:10

общество

анна белоусова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Осенью многие дачники начинают раздавать друзьям и родственникам урожай кабачков. Сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия нужны, чтобы он не потерял полезных свойств, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова.Комнатная температура не подходит для длительного хранения кабачков, а замораживание сразу же делает этот плод несъедобным, отметила она. По словам диетолога, "водянистый овощ" дольше всего остается свежим примерно при пяти градусах, например, на балконе.Чтобы кабачок не замерз в прохладном месте, его можно положить в коробку с опилками или завернуть в какую-нибудь ткань, посоветовала она. Периодически нужно проверять, не появились ли на овощах вмятины или темные пятна, продолжила диетолог. Сильно деформированный кабачок употреблять в пищу не стоит, считает она."Надо смотреть, переворачивать кабачки с бочка на бочок. Если вдруг образовалась вмятина с потемнением, если плод стал мягким, его можно использовать. Но нужно срезать пятнышко достаточно радикально, сантиметра на два вокруг, чтобы бактерии не попали в организм человека. Кроме того, если кабачок полежал и здорово "просел" в размерах или "похудел", скорее всего, он будет невкусным и неполезным", – уверена Белоусова.Срок хранения кабачка зависит не только от условий, в которых он находится, но и от его сорта."Кабачок с "дубовой", твердой кожей будет дольше храниться, тонкокожие плоды – классические цукини, белые, светло-зеленые кабачки – меньше", – уточнила Белоусова.В любом случае не следует откладывать приготовление кабачка до весны, поскольку его состав со временем меняется, добавила диетолог. Лучше съесть весь урожай до середины зимы."Кабачок можно, но все-таки нежелательно хранить до весны, потому что там присутствует фермент аскорбатоксидаза, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, в этом овоще. Чем дольше овощ лежит, тем меньше в нем становится аскорбиновой кислоты, которой изначально там достаточно много. Поэтому урожай доедаем где-то до середины зимы", – заключила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210713/kabachok-1741012147.html

https://ria.ru/20210625/varene-1738681386.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, анна белоусова