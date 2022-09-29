https://ria.ru/20220929/izyum-1820329361.html

МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму

МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму - РИА Новости, 29.09.2022

МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму

Попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:56

2022-09-29T14:56

2022-09-29T15:19

специальная военная операция на украине

россия

изюм (город)

в мире

украина

харьковская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Применительно к Изюму: я хотела бы отметить, что после перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи. Тот самый, который они пытались написать сами. ... Теперь научились - по голливудским сценариям. Чтобы избежать проколов, которые были в Буче придуманы киевским режимом, проводится эксгумация останков. Но не получается создать даже то, что придумали в Буче", - сказала Захарова.При этом Киев заявляет о том, что в городе были обнаружены пыточные, называются "страшные цифры" - порядка 450 погребений. Тем не менее, подчеркнула Захарова, когда Россия "пачками" отправляла фотографии реальных захоронений, были приложены видеофакты, свидетельства, описания по столицам западных государств - реакции не было никакой. "И вот так все: инсценировка одним словом", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html

россия

изюм (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, изюм (город), в мире, украина, харьковская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, буча, ситуация в днр и лнр