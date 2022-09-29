https://ria.ru/20220929/izyum-1820329361.html
МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму
МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму - РИА Новости, 29.09.2022
МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму
Попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:56
2022-09-29T14:56
2022-09-29T15:19
специальная военная операция на украине
россия
изюм (город)
в мире
украина
харьковская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Применительно к Изюму: я хотела бы отметить, что после перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи. Тот самый, который они пытались написать сами. ... Теперь научились - по голливудским сценариям. Чтобы избежать проколов, которые были в Буче придуманы киевским режимом, проводится эксгумация останков. Но не получается создать даже то, что придумали в Буче", - сказала Захарова.При этом Киев заявляет о том, что в городе были обнаружены пыточные, называются "страшные цифры" - порядка 450 погребений. Тем не менее, подчеркнула Захарова, когда Россия "пачками" отправляла фотографии реальных захоронений, были приложены видеофакты, свидетельства, описания по столицам западных государств - реакции не было никакой. "И вот так все: инсценировка одним словом", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:56 29.09.2022 (обновлено: 15:19 29.09.2022)
МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму
Захарова сравнила попытку обвинить Россию в событиях в Изюме инсценировкой наподобие Бучи