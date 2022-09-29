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Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат - РИА Новости, 29.09.2022
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Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат
Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат - РИА Новости, 29.09.2022
Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат
Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T22:25
2022-09-29T23:48
дербент
дербентский район
частичная мобилизация в россии
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в Telegram-канале главы Дербента.Мусаев уточнил, что призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме, подчеркнул военком.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал такие методы информирования "несусветной глупостью".
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дербент, дербентский район, частичная мобилизация в россии, сергей меликов
Дербент, Дербентский район, Частичная мобилизация в России, Сергей Меликов
22:25 29.09.2022 (обновлено: 23:48 29.09.2022)
 
Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат

Военный комиссар Дербента Мусаев извинился за некорректные призывы явиться в военкомат

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в Telegram-канале главы Дербента.

"Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло", — сказал он.

Мусаев уточнил, что призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме, подчеркнул военком.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал такие методы информирования "несусветной глупостью".
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ДербентДербентский районЧастичная мобилизация в РоссииСергей Меликов
 
 
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