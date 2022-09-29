https://ria.ru/20220929/izvinenie-1820465945.html

Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат

Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат - РИА Новости, 29.09.2022

Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат

Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T22:25

2022-09-29T22:25

2022-09-29T23:48

дербент

дербентский район

частичная мобилизация в россии

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в Telegram-канале главы Дербента.Мусаев уточнил, что призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме, подчеркнул военком.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал такие методы информирования "несусветной глупостью".

https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html

дербент

дербентский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дербент, дербентский район, частичная мобилизация в россии, сергей меликов