22:25 29.09.2022 (обновлено: 23:48 29.09.2022)
Военком Дербента извинился за некорректные призывы явиться в военкомат
Военный комиссар Дербента Мусаев извинился за некорректные призывы явиться в военкомат
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 сен — РИА Новости. Военный комиссар Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев извинился за ошибочные призывы явиться в военкомат, сообщается в Telegram-канале главы Дербента.
"Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло", — сказал он.
Мусаев уточнил, что призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме, подчеркнул военком.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал такие методы информирования "несусветной глупостью".