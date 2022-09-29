https://ria.ru/20220929/iran-1820235809.html

Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию

Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию - РИА Новости, 29.09.2022

Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:45

2022-09-29T08:45

2022-09-29T08:45

экономика

россия

иран

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин".Как заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, иранские автоконцерны проявляют интерес к выходу на российский авторынок, а министерство в свою очередь готово к сотрудничеству,"Это автомобили "Тара" и "Шахин", которые были представлены на московской выставке", - сказал Манеш.Он подчеркнул, что существует также возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минут 25 градусов на российской территории.

https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html

https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html

россия

иран

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иран, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире