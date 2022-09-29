https://ria.ru/20220929/iran-1820235809.html
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию
Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:45
2022-09-29T08:45
2022-09-29T08:45
экономика
россия
иран
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786873931_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b3496a301aebd1b6c5419d4db883e4a8.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин".Как заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, иранские автоконцерны проявляют интерес к выходу на российский авторынок, а министерство в свою очередь готово к сотрудничеству,"Это автомобили "Тара" и "Шахин", которые были представлены на московской выставке", - сказал Манеш.Он подчеркнул, что существует также возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минут 25 градусов на российской территории.
https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html
https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html
россия
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786873931_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1a72d21b6f4fa086a4098b85703b0b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Экономика, Россия, Иран, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию
Иран может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин"