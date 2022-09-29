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Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
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Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию - РИА Новости, 29.09.2022
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию
Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:45
2022-09-29T08:45
экономика
россия
иран
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин".Как заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, иранские автоконцерны проявляют интерес к выходу на российский авторынок, а министерство в свою очередь готово к сотрудничеству,"Это автомобили "Тара" и "Шахин", которые были представлены на московской выставке", - сказал Манеш.Он подчеркнул, что существует также возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минут 25 градусов на российской территории.
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экономика, россия, иран, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Экономика, Россия, Иран, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
08:45 29.09.2022
 
Иран назвал модели автомобилей для возможного экспорта в Россию

Иран может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин"

© Pixabay / mostafa_merajiВид на город Кум в Иране
Вид на город Кум в Иране - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Pixabay / mostafa_meraji
Вид на город Кум в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин".
Как заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, иранские автоконцерны проявляют интерес к выходу на российский авторынок, а министерство в свою очередь готово к сотрудничеству,
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Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей
"Это автомобили "Тара" и "Шахин", которые были представлены на московской выставке", - сказал Манеш.
Он подчеркнул, что существует также возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.
Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минут 25 градусов на российской территории.
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ЭкономикаРоссияИранМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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