https://ria.ru/20220929/invalidnosti-1820328474.html

Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги

Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги - РИА Новости, 29.09.2022

Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги

Правительство РФ подготовило законодательные изменения, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги, в список включены пособия по... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:52

2022-09-29T14:52

2022-09-29T15:20

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законодательные изменения, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги, в список включены пособия по инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности", - сказал Мишустин.Ранее он сообщил, что правительство РФ в текущем году выделяет более 30 миллионов рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин