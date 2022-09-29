https://ria.ru/20220929/invalidnosti-1820328474.html
Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги
Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги - РИА Новости, 29.09.2022
Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги
Правительство РФ подготовило законодательные изменения, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги, в список включены пособия по... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:52
2022-09-29T14:52
2022-09-29T15:20
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законодательные изменения, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги, в список включены пособия по инвалидности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности", - сказал Мишустин.Ранее он сообщил, что правительство РФ в текущем году выделяет более 30 миллионов рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:52 29.09.2022 (обновлено: 15:20 29.09.2022)
Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги
Пособия по инвалидности включили в перечень доходов, которые нельзя списать за долги