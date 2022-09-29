https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html
Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестпривлекательности региона
Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестпривлекательности региона - РИА Новости, 29.09.2022
Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестпривлекательности региона
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о мерах, предпринимаемых властями республики для повышения инвестиционной привлекательности региона, среди... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:40
2022-09-29T16:40
2022-09-29T16:41
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
назрань
фонд развития промышленности
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о мерах, предпринимаемых властями республики для повышения инвестиционной привлекательности региона, среди которых ряд законодательно закрепленных льгот."Начиная с 2019 года в рамках работы по ускорению темпов социально-экономического развития республики, в целях повышения уровня жизни населения мной был сделан акцент на улучшение условий для бизнеса в регионе. Поэтому я всегда отмечал необходимость повышения эффективности работы, направленной на развитие и расширение малого и среднего предпринимательства", - сказал Калиматов во время форума "Деловая Ингушетия" в Назрани.Он отметил, что регион является достаточно открытым для инвестиций, власти республики намерены развивать это направление дальше.По словам главы Ингушетии, только в нынешнем году в регионе принят закон, по которому инвесторам, реализующим проекты стоимостью от 50 миллионов рублей и создающим свыше 40 рабочих мест, земельные участки передаются без торгов. Кроме того, инициаторы инвестпроектов, обеспечивающих продовольственную безопасность и создающих свыше 150 рабочих мест, освобождаются от уплаты налога на имущество на один год."В регионе введен мораторий на все проверки до конца 2022 года, кроме проверок, связанных с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Также принят закон, по которому для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 1 января 2023 ставка налогов снижается с 6 до 2%", - добавил Калиматов.Помимо этого, в Ингушетии создан Фонд развития промышленности, капитализация которого уже до конца года составит около 100 миллионов рублей, также заключено соглашение с Ассоциацией кластеров технопарков о строительстве инвестиционной инфраструктуры для создания и регистрации особой экономической зоны.
https://ria.ru/20220927/ingushetiya-1819840863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, махмуд-али калиматов, назрань, фонд развития промышленности, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Фонд развития промышленности, Республика Ингушетия
16:40 29.09.2022 (обновлено: 16:41 29.09.2022)
Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестпривлекательности региона
Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестиционной привлекательности региона
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о мерах, предпринимаемых властями республики для повышения инвестиционной привлекательности региона, среди которых ряд законодательно закрепленных льгот.
"Начиная с 2019 года в рамках работы по ускорению темпов социально-экономического развития республики, в целях повышения уровня жизни населения мной был сделан акцент на улучшение условий для бизнеса в регионе. Поэтому я всегда отмечал необходимость повышения эффективности работы, направленной на развитие и расширение малого и среднего предпринимательства", - сказал Калиматов
во время форума "Деловая Ингушетия" в Назрани
.
Он отметил, что регион является достаточно открытым для инвестиций, власти республики намерены развивать это направление дальше.
По словам главы Ингушетии, только в нынешнем году в регионе принят закон, по которому инвесторам, реализующим проекты стоимостью от 50 миллионов рублей и создающим свыше 40 рабочих мест, земельные участки передаются без торгов. Кроме того, инициаторы инвестпроектов, обеспечивающих продовольственную безопасность и создающих свыше 150 рабочих мест, освобождаются от уплаты налога на имущество на один год.
"В регионе введен мораторий на все проверки до конца 2022 года, кроме проверок, связанных с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Также принят закон, по которому для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 1 января 2023 ставка налогов снижается с 6 до 2%", - добавил Калиматов.
Помимо этого, в Ингушетии создан Фонд развития промышленности
, капитализация которого уже до конца года составит около 100 миллионов рублей, также заключено соглашение с Ассоциацией кластеров технопарков о строительстве инвестиционной инфраструктуры для создания и регистрации особой экономической зоны.
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