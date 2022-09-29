Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН
Глава МИД Индии Джайшанкар: страна выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Индия выскажет свою позицию по референдумам о вхождении новых территорий в состав России с трибуны ООН, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
"Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединенных Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", - цитирует его заявление Deccan Herald.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Джайшанкар также отметил, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди во время встречи с Путиным в Самарканде не были изменением позиции Индии по Украине.
"Это была очевидная тема для обсуждения на встрече. Позиция, которую занял премьер-министр, соответствовала позиции, которую мы занимали ранее. Теперь, возможно, это было получено и воспринято определенным образом, потому что это была встреча лицом к лицу, тогда как ранее это были сообщения о состоявшихся разговорах", - отметил глава МИД.
Ранее Моди на встрече с Путиным на полях саммита ШОС заявил, что "сейчас не эпоха войн" и "необходимо добиться мира в будущем".