https://ria.ru/20220929/indiya-1820237124.html

Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН - РИА Новости, 29.09.2022

Индия выскажет свою позицию по референдумам с трибуны ООН

Индия выскажет свою позицию по референдумам о вхождении новых территорий в состав России с трибуны ООН, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:00

2022-09-29T09:00

2022-09-29T09:00

в мире

субраманиам джайшанкар

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – РИА Новости. Индия выскажет свою позицию по референдумам о вхождении новых территорий в состав России с трибуны ООН, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар."Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединенных Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", - цитирует его заявление Deccan Herald.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Джайшанкар также отметил, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди во время встречи с Путиным в Самарканде не были изменением позиции Индии по Украине."Это была очевидная тема для обсуждения на встрече. Позиция, которую занял премьер-министр, соответствовала позиции, которую мы занимали ранее. Теперь, возможно, это было получено и воспринято определенным образом, потому что это была встреча лицом к лицу, тогда как ранее это были сообщения о состоявшихся разговорах", - отметил глава МИД.Ранее Моди на встрече с Путиным на полях саммита ШОС заявил, что "сейчас не эпоха войн" и "необходимо добиться мира в будущем".

https://ria.ru/20220924/oon-1819247021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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