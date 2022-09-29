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Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2022
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году
Американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") в 9... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:16
2022-09-29T12:16
2022-09-29T12:16
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") в 9 мая 2023 года, сообщает People."Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", — комментирует Хэнкс.В романе описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках — в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время.Хэнкс уже пробовала силы в писательском мастерстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр". В него вошли 17 произведений.Актер известен по ролям в таких фильмах, как "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Терминал", "Изгой" и другим.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды, том хэнкс, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, звезды, Том Хэнкс, США
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") в 9 мая 2023 года, сообщает
People.
"Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", — комментирует Хэнкс.
В романе описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках — в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время.
Хэнкс уже пробовала силы в писательском мастерстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр". В него вошли 17 произведений.
Актер известен по ролям в таких фильмах, как "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Терминал", "Изгой" и другим.