Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский актер Том Хэнкс выпустит свой первый роман "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") в 9 мая 2023 года, сообщает People."Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", — комментирует Хэнкс.В романе описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках — в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время.Хэнкс уже пробовала силы в писательском мастерстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр". В него вошли 17 произведений.Актер известен по ролям в таких фильмах, как "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Терминал", "Изгой" и другим.

