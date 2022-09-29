22:27 29.09.2022 (обновлено: 22:28 29.09.2022)
Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов
Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов через Россию
© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в медиабанкТаможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт "Красное" на границе России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали в четверг межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщила пресс-служба министерства транспорта Белоруссии.
"Сегодня в Минтрансе России подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Подписи под документом поставили главы министерств транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев", - говорится в сообщении.
При этом глава российского Минтранса отметил, что подписание межправительственного соглашения придаст новый импульс национальным экономикам. "Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество", - уверен министр.
В феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Как сообщил Виталий Савельев, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 миллионов тонн, при запланированных 2 миллионах 400 тысяч тонн.