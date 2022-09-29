https://ria.ru/20220929/gruzy-1820466331.html

Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов

Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов - РИА Новости, 29.09.2022

Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов

РФ и Белоруссия подписали в четверг межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T22:27

2022-09-29T22:27

2022-09-29T22:28

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали в четверг межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщила пресс-служба министерства транспорта Белоруссии."Сегодня в Минтрансе России подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Подписи под документом поставили главы министерств транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев", - говорится в сообщении.При этом глава российского Минтранса отметил, что подписание межправительственного соглашения придаст новый импульс национальным экономикам. "Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество", - уверен министр.В феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Как сообщил Виталий Савельев, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 миллионов тонн, при запланированных 2 миллионах 400 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220929/sotrudnichestvo-1820438935.html

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экономика, россия, белоруссия, в мире