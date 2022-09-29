https://ria.ru/20220929/gruzy-1820289773.html

Путин подписал указ о вопросах международных перевозок грузов

Путин подписал указ о вопросах международных перевозок грузов - РИА Новости, 29.09.2022

Путин подписал указ о вопросах международных перевозок грузов

Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:52

2022-09-29T12:52

2022-09-29T14:02

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Указ "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов" подписан 29 сентября "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации"."Предоставить правительству Российской Федерации полномочия по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в документе.В указе также отмечается, что кабмин РФ в случае введения соответствующего запрета должен определить срок действий запрета; перечень иностранных государств, которые ввели в отношении российских граждан и компаний ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузоперевозок; виды международных автомобильных грузоперевозок, которые подпадают по действие запрета, а также условия осуществления перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не применяется.Кроме того, как прописано в указе, российские разрешения, специальные разрешения и многосторонние разрешения, предусмотренные федеральным законом "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", в случае их использования иностранными перевозчиками в целях осуществления международных автомобильных перевозок грузов в нарушение запрета считаются недействительными.Указ президента вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220910/neft-1815807138.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, экономика