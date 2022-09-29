13:26 29.09.2022 (обновлено: 13:56 29.09.2022)
Финляндия закроет границу для туристов из России
Финляндия закроет границу для туристов из России в пятницу до особого распоряжения
Финский контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.
"Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", — сказал глава МИД.
Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.
В Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.
Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.
Как сообщал Хаависто 23 сентября, власти Финляндии приняли принципиальное решение запретить въезд гражданам России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью больше не будет основанием для получения визы.
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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