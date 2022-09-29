https://ria.ru/20220929/granitsa-1820304439.html

Финляндия закроет границу для туристов из России

Финляндия закроет границу для туристов из России - РИА Новости, 29.09.2022

Финляндия закроет границу для туристов из России

Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:26

2022-09-29T13:26

2022-09-29T13:56

финляндия

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россия

новости - туризм

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.В Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.Как сообщал Хаависто 23 сентября, власти Финляндии приняли принципиальное решение запретить въезд гражданам России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью больше не будет основанием для получения визы.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, новости - туризм, пекка хаависто