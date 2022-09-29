Рейтинг@Mail.ru
Финляндия закроет границу для туристов из России - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220929/granitsa-1820304439.html
Финляндия закроет границу для туристов из России
Финляндия закроет границу для туристов из России - РИА Новости, 29.09.2022
Финляндия закроет границу для туристов из России
Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:26
2022-09-29T13:56
финляндия
туризм
россия
новости - туризм
пекка хаависто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_108:543:2784:2048_1920x0_80_0_0_5e71ec802a14583f311f7079744e5a01.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.В Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.Как сообщал Хаависто 23 сентября, власти Финляндии приняли принципиальное решение запретить въезд гражданам России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью больше не будет основанием для получения визы.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
https://ria.ru/20220923/vizy-1819047574.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4152c2d32625de7694724d9609e94e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, новости - туризм, пекка хаависто
Финляндия, Туризм, Россия, Новости - Туризм, Пекка Хаависто
13:26 29.09.2022 (обновлено: 13:56 29.09.2022)
 
Финляндия закроет границу для туристов из России

Финляндия закроет границу для туристов из России в пятницу до особого распоряжения

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт
Финский контрольно-пропускной пункт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Финский контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.
"Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", — сказал глава МИД.
Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.
В Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.
Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:01Туризм
Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран
Как сообщал Хаависто 23 сентября, власти Финляндии приняли принципиальное решение запретить въезд гражданам России с целью туризма или для транзита в другие страны ЕС. Кроме того, владение недвижимостью больше не будет основанием для получения визы.
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянамКакие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмФинляндияРоссияНовости - ТуризмПекка Хаависто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала