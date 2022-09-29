https://ria.ru/20220929/gosduma-1820356304.html

В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий

В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:09

2022-09-29T16:09

2022-09-29T17:04

политика

павел крашенинников

россия

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

москва

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ."В таком виде (войдут в состав РФ), в котором они сегодня есть - две Народные Республики и две области… Мне кажется, так", - заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html

https://ria.ru/20220929/referendum-1820298974.html

россия

москва

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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