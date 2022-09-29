Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820356304.html
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:09
2022-09-29T17:04
политика
павел крашенинников
россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
москва
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856708_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_2894bdf828e45fc3bbed9ed8bec22402.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ."В таком виде (войдут в состав РФ), в котором они сегодня есть - две Народные Республики и две области… Мне кажется, так", - заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html
https://ria.ru/20220929/referendum-1820298974.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c843596cfbdece4f2e8c9aec283a59d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, павел крашенинников, россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, москва, донецкая народная республика
Политика, Павел Крашенинников, Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Москва, Донецкая Народная Республика
16:09 29.09.2022 (обновлено: 17:04 29.09.2022)
 
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий

Депутат Крашенинников: новые территории войдут в состав России как республики и области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
11:59Специальная военная операция на Украине
В Госдуме скоро появятся депутаты от новых территорий, считает Стремоусов
"В таком виде (войдут в состав РФ), в котором они сегодня есть - две Народные Республики и две области… Мне кажется, так", - заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:10
Песков рассказал о договорах о вхождении в состав России
 
ПолитикаПавел КрашенинниковРоссияГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеМоскваДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала