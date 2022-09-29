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В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 29.09.2022
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:09
2022-09-29T16:09
2022-09-29T17:04
политика
павел крашенинников
россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
москва
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новые территории при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ."В таком виде (войдут в состав РФ), в котором они сегодня есть - две Народные Республики и две области… Мне кажется, так", - заявил политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820273813.html
https://ria.ru/20220929/referendum-1820298974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Политика, Павел Крашенинников, Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Москва, Донецкая Народная Республика
16:09 29.09.2022 (обновлено: 17:04 29.09.2022)
В Госдуме рассказали о вхождении в состав России новых территорий
Депутат Крашенинников: новые территории войдут в состав России как республики и области