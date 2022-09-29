За пять лет губернаторства Усса госдолг Красноярского края снизился вдвое
С сентября 2017 года госдолг Красноярского края снизился вдвое — до 50 миллиардов рублей
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на правобережную часть Красноярска, реку Енисей и промышленные кварталы Ленинского района
Вид на правобережную часть Красноярска, реку Енисей и промышленные кварталы Ленинского района. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Госдолг Красноярского края, с момента когда Александр Усс возглавил регион в сентябре 2017 года, снизился вдвое - со 100 миллиардов рублей до 50, сообщает пресс-служба губернатора.
Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Через год он одержал победу на выборах главы региона.
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Приступив к своим новым обязанностям, Усс сразу обозначил правительству края, главам территорий, депутатам всех уровней и красноярским сенаторам в Совфеде основные стратегические задачи региона: поэтапное снижение дефицита краевого бюджета и увеличение его доходов, повышение инвестиционной привлекательности региона. Это должно было стать основой для достойного содержания социальной сферы и устойчивого развития территорий.
"За пять лет под руководством Александра Усса край обеспечил стабильность своей финансовой системы и добился роста практически во всех отраслях экономики. Доходы консолидированного бюджета выросли почти вдвое: с 245,5 млрд рублей в 2017 году до рекордной отметки в 460 млрд рублей в 2022 году. Госдолг края снизился вдвое: со 100 млрд рублей в конце 2017 года до 50 млрд рублей до конца 2022 года. Последние три года бюджет края исполняется с профицитом, что позволяет направлять дополнительные средства на поддержку социальной сферы и развитие муниципалитетов", - говорится в сообщении.
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Основой роста экономики края стал комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", созданный по инициативе Александра Усса и получивший поддержку главы государства. КИП на сегодняшний день включает в себя 32 инвестпроекта на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии с общей заявленной стоимостью около 2 триллионов рублей. В числе знаковых проектов – разработка Пайяхской группы месторождений проекта "Восток Ойл", освоение угольного месторождения на Таймыре, строительство морского терминала на Диксоне и Высокогорского моста через Енисей, создание Красноярской технологической долины и другие.
Реализация этих проектов позволит создать до 2027 года более 70 тысяч рабочих мест и получить порядка 530 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет.
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