https://ria.ru/20220929/germaniya-1820297922.html

СМИ: партнеры Германии усомнились в ее решительности по украинскому кризису

СМИ: партнеры Германии усомнились в ее решительности по украинскому кризису - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: партнеры Германии усомнились в ее решительности по украинскому кризису

Ряд стран, в особенности Польша, Турция и США, стали считать Германию гораздо менее надежным партнером, чем год назад, из-за ее неоднозначной позиции по... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:08

2022-09-29T13:08

2022-09-29T13:08

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украина

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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Ряд стран, в особенности Польша, Турция и США, стали считать Германию гораздо менее надежным партнером, чем год назад, из-за ее неоднозначной позиции по вопросам, которые возникли в связи с конфликтом на Украине, сообщает журнал Welt со ссылкой на исследование аналитического центра German Marshall Fund."Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине", - приводит журнал слова автора исследования Гезине Вебер.Согласно данным исследования, на вопрос о том, является ли ФРГ надежным партнером для их собственной страны, только чуть более половины респондентов из Польши ответили утвердительно, что на 15% меньше чем в прошлом году, говорится в статье.По словам Вебер, доверие подорвали длительная поддержка проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" и "выжидательная позиция" в отношении поставок оружия на Украину, пишет издание.В США 59% опрошенных считают Германию надежным партнером, этот показатель на 9% ниже, чем в прошлом году, в то время как в Турции 43% респондентов назвали ФРГ надежной, что на 11% меньше чем год назад, отмечается в сообщении.Опрос был проведен среди жителей 14 стран. В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди ее партнеров остается на высоком уровне, и страна по этому показателю занимает второе место после Швеции. Однако несмотря на значительный объем поддержки Украине потеря доверия к ФРГ среди ее некоторых ближайших партнеров остается ощутимой, говорится в статье.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820110701.html

https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, польша, сша, украина