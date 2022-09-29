СМИ: партнеры Германии усомнились в ее решительности по украинскому кризису
Welt: Польша, Турция и США стали считать Германию менее надежным партнером из-за Украины
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Ряд стран, в особенности Польша, Турция и США, стали считать Германию гораздо менее надежным партнером, чем год назад, из-за ее неоднозначной позиции по вопросам, которые возникли в связи с конфликтом на Украине, сообщает журнал Welt со ссылкой на исследование аналитического центра German Marshall Fund.
"Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту на Украине", - приводит журнал слова автора исследования Гезине Вебер.
Согласно данным исследования, на вопрос о том, является ли ФРГ надежным партнером для их собственной страны, только чуть более половины респондентов из Польши ответили утвердительно, что на 15% меньше чем в прошлом году, говорится в статье.
По словам Вебер, доверие подорвали длительная поддержка проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" и "выжидательная позиция" в отношении поставок оружия на Украину, пишет издание.
В США 59% опрошенных считают Германию надежным партнером, этот показатель на 9% ниже, чем в прошлом году, в то время как в Турции 43% респондентов назвали ФРГ надежной, что на 11% меньше чем год назад, отмечается в сообщении.
Опрос был проведен среди жителей 14 стран. В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди ее партнеров остается на высоком уровне, и страна по этому показателю занимает второе место после Швеции. Однако несмотря на значительный объем поддержки Украине потеря доверия к ФРГ среди ее некоторых ближайших партнеров остается ощутимой, говорится в статье.