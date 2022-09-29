https://ria.ru/20220929/germaniya-1820277459.html
Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа
Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа - РИА Новости, 29.09.2022
Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа
Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:14
2022-09-29T12:14
2022-09-29T12:39
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в четверг."Потребление газа домохозяйствами и предприятиями за последнюю неделю значительно превышало среднее потребление предыдущих лет. Цифры этой недели очень отрезвляют. Без экономии в частном секторе также будет сложно избежать дефицита газа зимой", - заявил Мюллер, его заявление приводит пресс-служба регулятора.По словам главы агентства, учитывая высокий уровень заполненности хранилищ в ФРГ, страна может "пережить зиму" при трех условиях: во-первых, "должны быть реализованы начатые проекты по увеличению импорта газа". Во-вторых, поставки газа в соседние с ФРГ страны также должны "оставаться стабильными". И в-третьих, "газ нужно экономить, даже если к зиме станет еще холоднее", сказал Мюллер.По данным агентства, на прошлой неделе уровень потребления газа предприятиями и домохозяйствами в ФРГ вырос до 483 Гвтч/неделю. Средний уровень с 2018 по 2021 годы составляет 422 Гвтч/неделю, таким образом рост составил 14,5%. Сообщается, что в минувшую неделю в Германии установилась холодная погода, столбик термометра упал ниже, чем в аналогичный период в прошлые четыре года. Федеральное сетевое агентство исходит из того, что для избежания дефицита газа зимой нужно сократить потребление на 20%.
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820112615.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
12:14 29.09.2022 (обновлено: 12:39 29.09.2022)
Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа
Немецкий регулятор заявил о необходимости экономии газа, в том числе гражданами
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в четверг.
"Потребление газа домохозяйствами и предприятиями за последнюю неделю значительно превышало среднее потребление предыдущих лет. Цифры этой недели очень отрезвляют. Без экономии в частном секторе также будет сложно избежать дефицита газа зимой", - заявил Мюллер, его заявление приводит пресс-служба регулятора.
По словам главы агентства, учитывая высокий уровень заполненности хранилищ в ФРГ, страна может "пережить зиму" при трех условиях: во-первых, "должны быть реализованы начатые проекты по увеличению импорта газа". Во-вторых, поставки газа в соседние с ФРГ страны также должны "оставаться стабильными". И в-третьих, "газ нужно экономить, даже если к зиме станет еще холоднее", сказал Мюллер.
По данным агентства, на прошлой неделе уровень потребления газа предприятиями и домохозяйствами в ФРГ вырос до 483 Гвтч/неделю. Средний уровень с 2018 по 2021 годы составляет 422 Гвтч/неделю, таким образом рост составил 14,5%. Сообщается, что в минувшую неделю в Германии установилась холодная погода, столбик термометра упал ниже, чем в аналогичный период в прошлые четыре года. Федеральное сетевое агентство исходит из того, что для избежания дефицита газа зимой нужно сократить потребление на 20%.