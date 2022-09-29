https://ria.ru/20220929/germaniya-1820277459.html

Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа

Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа - РИА Новости, 29.09.2022

Немецкий регулятор заявил о необходимости значительной экономии газа

Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:14

2022-09-29T12:14

2022-09-29T12:39

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в четверг."Потребление газа домохозяйствами и предприятиями за последнюю неделю значительно превышало среднее потребление предыдущих лет. Цифры этой недели очень отрезвляют. Без экономии в частном секторе также будет сложно избежать дефицита газа зимой", - заявил Мюллер, его заявление приводит пресс-служба регулятора.По словам главы агентства, учитывая высокий уровень заполненности хранилищ в ФРГ, страна может "пережить зиму" при трех условиях: во-первых, "должны быть реализованы начатые проекты по увеличению импорта газа". Во-вторых, поставки газа в соседние с ФРГ страны также должны "оставаться стабильными". И в-третьих, "газ нужно экономить, даже если к зиме станет еще холоднее", сказал Мюллер.По данным агентства, на прошлой неделе уровень потребления газа предприятиями и домохозяйствами в ФРГ вырос до 483 Гвтч/неделю. Средний уровень с 2018 по 2021 годы составляет 422 Гвтч/неделю, таким образом рост составил 14,5%. Сообщается, что в минувшую неделю в Германии установилась холодная погода, столбик термометра упал ниже, чем в аналогичный период в прошлые четыре года. Федеральное сетевое агентство исходит из того, что для избежания дефицита газа зимой нужно сократить потребление на 20%.

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

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германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире