https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820411842.html
В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов
В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов - РИА Новости, 29.09.2022
В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов
В Карачаево-Черкесии начнется строительство шести межпоселковых газопроводов, которые обеспечат голубым топливом 19 сельских населенных пунктов республики,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:50
2022-09-29T17:50
2022-09-29T17:50
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаевский район
газпром
хабезский район
алексей миллер
теберда
экономика
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ЧЕРКЕССК, 29 сен — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии начнется строительство шести межпоселковых газопроводов, которые обеспечат голубым топливом 19 сельских населенных пунктов республики, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Тему газификации обсудили на встрече глава республики Рашид и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.Темрезов отметил, что газификация в регионе идет по графику.По словам главы КЧР, в 2021 году "Газпром" реализовал в республике технически сложный проект -строительства газопровода от газораспределительной станции "Карачаевск" до города Теберда: трасса пролегает через ущелья, реки и скалы. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 4 тысячдомовладений.Темрезов также сообщил, что на встрече речь шла и о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района и планах ввести его в эксплуатацию до 2025 года.Обсуждалось также участие "Газпрома" в развитии спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкессии. В частности, по программе "Газпром — детям" завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным и тренажерным залами в ауле Хабез Хабезского района.
https://ria.ru/20220905/muzey-1814552960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаевский район, газпром, хабезский район, алексей миллер, теберда, экономика
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаевский район, Газпром, Хабезский район, Алексей Миллер, Теберда, Экономика