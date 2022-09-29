https://ria.ru/20220929/gazoprovod-1820411842.html

В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов

В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов - РИА Новости, 29.09.2022

В КЧР построят 6 межпоселковых газопроводов

В Карачаево-Черкесии начнется строительство шести межпоселковых газопроводов, которые обеспечат голубым топливом 19 сельских населенных пунктов республики,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:50

2022-09-29T17:50

2022-09-29T17:50

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаевский район

газпром

хабезский район

алексей миллер

теберда

экономика

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ЧЕРКЕССК, 29 сен — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии начнется строительство шести межпоселковых газопроводов, которые обеспечат голубым топливом 19 сельских населенных пунктов республики, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Тему газификации обсудили на встрече глава республики Рашид и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.Темрезов отметил, что газификация в регионе идет по графику.По словам главы КЧР, в 2021 году "Газпром" реализовал в республике технически сложный проект -строительства газопровода от газораспределительной станции "Карачаевск" до города Теберда: трасса пролегает через ущелья, реки и скалы. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 4 тысячдомовладений.Темрезов также сообщил, что на встрече речь шла и о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района и планах ввести его в эксплуатацию до 2025 года.Обсуждалось также участие "Газпрома" в развитии спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкессии. В частности, по программе "Газпром — детям" завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным и тренажерным залами в ауле Хабез Хабезского района.

https://ria.ru/20220905/muzey-1814552960.html

карачаевский район

хабезский район

теберда

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаевский район, газпром, хабезский район, алексей миллер, теберда, экономика