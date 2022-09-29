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Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник - РИА Новости, 29.09.2022
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Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник - РИА Новости, 29.09.2022
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:12
2022-09-29T17:22
экономика
северный поток
северный поток — 2
газпром
балтийское море
россия
германия
дания
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора газопровода - компанию Nord Stream AG."Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", - пишет агентство, отмечая, что оператор предоставил ему эту информацию в четверг.При этом представитель компании сказал, что до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода, а сделать такую оценку они смогут только после того, как доберутся до места случившегося, добавляется в сообщении.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
https://ria.ru/20220929/ssha-1820337631.html
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экономика, северный поток, северный поток — 2, газпром, балтийское море, россия, германия, дания, авария на "северных потоках", в мире, nord stream 2 ag, nord stream
Экономика, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Балтийское море, Россия, Германия, Дания, Авария на "Северных потоках", В мире, Nord Stream 2 AG, Nord Stream
16:12 29.09.2022 (обновлено: 17:22 29.09.2022)
 
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник

В Nord Stream AG ожидают, что утечка газа из "Северного потока" прекратится 3 октября

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора газопровода - компанию Nord Stream AG.
"Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", - пишет агентство, отмечая, что оператор предоставил ему эту информацию в четверг.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:15
В МИД прокомментировали заявления США о ситуации с "Северными потоками"
При этом представитель компании сказал, что до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода, а сделать такую оценку они смогут только после того, как доберутся до места случившегося, добавляется в сообщении.
Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
ЭкономикаСеверный потокСеверный поток — 2ГазпромБалтийское мореРоссияГерманияДанияАвария на "Северных потоках"В миреNord Stream 2 AGNord Stream
 
 
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