https://ria.ru/20220929/gaz-1820356897.html
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник - РИА Новости, 29.09.2022
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:12
2022-09-29T16:12
2022-09-29T17:22
экономика
северный поток
северный поток — 2
газпром
балтийское море
россия
германия
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора газопровода - компанию Nord Stream AG."Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", - пишет агентство, отмечая, что оператор предоставил ему эту информацию в четверг.При этом представитель компании сказал, что до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода, а сделать такую оценку они смогут только после того, как доберутся до места случившегося, добавляется в сообщении.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.
https://ria.ru/20220929/ssha-1820337631.html
https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html
балтийское море
россия
германия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный поток, северный поток — 2, газпром, балтийское море, россия, германия, дания, авария на "северных потоках", в мире, nord stream 2 ag, nord stream
Экономика, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Балтийское море, Россия, Германия, Дания, Авария на "Северных потоках", В мире, Nord Stream 2 AG, Nord Stream
16:12 29.09.2022 (обновлено: 17:22 29.09.2022)
Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник
В Nord Stream AG ожидают, что утечка газа из "Северного потока" прекратится 3 октября