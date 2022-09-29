https://ria.ru/20220929/gaz-1820356897.html

Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник

Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник - РИА Новости, 29.09.2022

Выход газа из "Северного потока" завершится в понедельник

Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:12

2022-09-29T16:12

2022-09-29T17:22

экономика

северный поток

северный поток — 2

газпром

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Выход газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек, как ожидается, завершится в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оператора газопровода - компанию Nord Stream AG."Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", - пишет агентство, отмечая, что оператор предоставил ему эту информацию в четверг.При этом представитель компании сказал, что до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода, а сделать такую оценку они смогут только после того, как доберутся до места случившегося, добавляется в сообщении.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.

https://ria.ru/20220929/ssha-1820337631.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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