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Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/fuchedzhi-1820270762.html
Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая
Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая - РИА Новости, 29.09.2022
Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая
Госбюро расследований Украины сообщило, что направило в суд дело против бывшего замглавы одесской милиции Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:48
2022-09-29T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
мвд украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило, что направило в суд дело против бывшего замглавы одесской милиции Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали."Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя ГУМВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщает пресс-служба ГБР.По версии следствия, Фучеджи руководил представителями общественного движения "Антимайдан". В ГБР утверждают, что активисты захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников, при этом обвиняемый якобы "отдал устный приказ открыть камеры изолятора временного содержания"."Материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 года в городе Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Дмитрием Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией РФ", - заявили в госбюро.Фучеджи обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа госвласти и в воздействии на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения. Санкции вменяемых ему статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, Фучеджи в 2014 году выехал с территории Украины.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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в мире, одесса, украина, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, МВД Украины
11:48 29.09.2022
 
Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая

Экс-замглавы милиции Одессы Фучеджи будут судить заочно по делу о событиях 2 мая 2014 года

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило, что направило в суд дело против бывшего замглавы одесской милиции Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства
© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в медиабанк

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

Участники Марша единства Украины у горящего Дома профсоюзов в Одессе.
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

© РИА Новости / Александр Полищук
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© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в медиабанк

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в медиабанк

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
3 из 9

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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© РИА Новости / Александр Полищук / Перейти в медиабанк

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки коктейля Молотова.
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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© РИА Новости / Алена Николаенко

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© РИА Новости / Алена Николаенко

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

Тела погибших 2-го мая в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе.
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© РИА Новости / Алена Николаенко
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в медиабанк

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

Тело погибшего в результате пожара в здании Дома профсоюзов в Одессе.
7 из 9

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Антон Круглов

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

Прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов 2 мая, во дворе его дома в Одессе.
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© РИА Новости / Антон Круглов
© РИА Новости / Елена Шестернина

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

Во время акции памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© РИА Новости / Елена Шестернина
1 из 9

Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
2 из 9

Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
3 из 9

Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
4 из 9

Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
5 из 9

Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.

© РИА Новости / Алена Николаенко
6 из 9

Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.

© РИА Новости / Алена Николаенко
7 из 9

Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
8 из 9

Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.

© РИА Новости / Антон Круглов
9 из 9

Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.

© РИА Новости / Елена Шестернина
"Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя ГУМВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщает пресс-служба ГБР.
По версии следствия, Фучеджи руководил представителями общественного движения "Антимайдан". В ГБР утверждают, что активисты захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников, при этом обвиняемый якобы "отдал устный приказ открыть камеры изолятора временного содержания".
"Материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 года в городе Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Дмитрием Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией РФ", - заявили в госбюро.
Тело одного из погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
1 мая, 18:30Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Трагедия в Одессе: восемь лет без возмездия2 мая 2022 года исполнилось 8 лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным в тот день погибло 48 человек. Из них в Доме профсоюзов были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Большинство погибших были сторонниками движения "Куликово поле". Этот день стал точкой невозврата в Донбасском кризисе.
Фучеджи обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа госвласти и в воздействии на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения. Санкции вменяемых ему статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, Фучеджи в 2014 году выехал с территории Украины.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаМВД Украины
 
 
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