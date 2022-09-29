Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая

Экс-замглавы милиции Одессы Фучеджи будут судить заочно по делу о событиях 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.
Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.
Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.
Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.
Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.
Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.
Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.
Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.
Пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. Ему предшествовали столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые произошли в Одессе в тот же день. Во время стычек в центре города погибли шесть человек, а при пожаре в здании Дома профсоюзов, по официальной версии, 42 человека.
Незадолго до трагедии в Одессу прибыли члены радикальных промайданных националистических группировок, а также футбольные фанаты "ультрас", они устроили марш "За единство Украины", который закончился столкновениями, разгромом и поджогом палаточного городка "куликовцев". Активисты антимайдановского движения попытались защититься, заняв Дом профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания. Вскоре начался пожар.
Когда прибыли пожарные, внутри Дома профсоюзов полыхал огонь.
Люди пытались выбраться из горящего здания, выпрыгивали из окон, разбивались. Некоторых майдановцы добивали на земле.
Когда пожар потушили, стало ясно, что Дом профсоюзов превратился в новую Хатынь. В помещениях лежали десятки трупов.
Кто-то сгорел заживо, другие задохнулись. У многих погибших обгорели только верхние части тел. Это свидетельствует о том, что их головы, возможно, поливали горючей смесью.
Тело погибшего у здания Дома профсоюзов.
Следствие так и не назвало виновных, никто не наказан до сих пор. На фотографии: прощание с Дмитрием Никитюком, погибшим в Доме профсоюзов.
Одесская трагедия 2 мая 2014 года стала критической чертой для украинского общества и во многом сделала неизбежной предстоящую войну.