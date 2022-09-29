https://ria.ru/20220929/fuchedzhi-1820270762.html

Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая

Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая - РИА Новости, 29.09.2022

Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая

Госбюро расследований Украины сообщило, что направило в суд дело против бывшего замглавы одесской милиции Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:48

2022-09-29T11:48

2022-09-29T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786773708_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_f142256c44933305d1ee9167014faa3b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило, что направило в суд дело против бывшего замглавы одесской милиции Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали."Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя ГУМВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщает пресс-служба ГБР.По версии следствия, Фучеджи руководил представителями общественного движения "Антимайдан". В ГБР утверждают, что активисты захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников, при этом обвиняемый якобы "отдал устный приказ открыть камеры изолятора временного содержания"."Материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 года в городе Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Дмитрием Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией РФ", - заявили в госбюро.Фучеджи обвиняется в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа госвласти и в воздействии на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения. Санкции вменяемых ему статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, Фучеджи в 2014 году выехал с территории Украины.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220501/odessa-1786476877.html

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, мвд украины