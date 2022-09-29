https://ria.ru/20220929/flag-1820411121.html

В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг

В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг - РИА Новости, 29.09.2022

В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг

В Одессе задержали жителей, вывесивших на день независимости Украины флаг РФ, их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщили в госбюро... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:48

2022-09-29T17:48

2022-09-29T17:48

в мире

украина

одесса

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Одессе задержали жителей, вывесивших на день независимости Украины флаг РФ, их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины."В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ (Службы безопасности Украины – ред.) задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По версии госбюро расследований Украины, задержанные также собирали информацию о расположении "патриотично настроенных" граждан и планировали создать агентурную сеть в правоохранительных органах Одесской области.Одесситам инкриминируют госизмену, коллаборационизм и похищение человека.

https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html

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в мире, украина, одесса, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)