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В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг - РИА Новости, 29.09.2022
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В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг
В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг - РИА Новости, 29.09.2022
В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг
В Одессе задержали жителей, вывесивших на день независимости Украины флаг РФ, их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщили в госбюро... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:48
2022-09-29T17:48
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Одессе задержали жителей, вывесивших на день независимости Украины флаг РФ, их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины."В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ (Службы безопасности Украины – ред.) задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По версии госбюро расследований Украины, задержанные также собирали информацию о расположении "патриотично настроенных" граждан и планировали создать агентурную сеть в правоохранительных органах Одесской области.Одесситам инкриминируют госизмену, коллаборационизм и похищение человека.
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в мире, украина, одесса, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Одесса, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:48 29.09.2022
 
В Одессе задержали жителей, вывесивших российский флаг

ГБР: в Одессе задержали жителей, вывесивших флаг России на день независимости Украины

© Фото опубликовано на странице "Интересная Одесса" во ВКонтактеРоссийские флаги, вывешенные в Одессе в день независимости Украины
Российские флаги, вывешенные в Одессе в день независимости Украины
© Фото опубликовано на странице "Интересная Одесса" во ВКонтакте
Российские флаги, вывешенные в Одессе в день независимости Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Одессе задержали жителей, вывесивших на день независимости Украины флаг РФ, их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ (Службы безопасности Украины – ред.) задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По версии госбюро расследований Украины, задержанные также собирали информацию о расположении "патриотично настроенных" граждан и планировали создать агентурную сеть в правоохранительных органах Одесской области.
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В миреУкраинаОдессаРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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