https://ria.ru/20220929/evrosoyuz-1820278635.html

В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник

В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022

В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:17

2022-09-29T12:17

2022-09-29T12:33

евросоюз

северный поток

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС."Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", - сообщил он.

https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, северный поток, в мире