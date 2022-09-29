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В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022
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В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:17
2022-09-29T12:33
евросоюз
северный поток
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС."Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", - сообщил он.
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евросоюз, северный поток, в мире
Евросоюз, Северный поток, В мире
12:17 29.09.2022 (обновлено: 12:33 29.09.2022)
 
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник

Министры энергетики ЕС обсудят ситуацию с утечками на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС.
"Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", - сообщил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 12:23
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
 
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