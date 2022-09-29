https://ria.ru/20220929/evrosoyuz-1820278635.html
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:17
2022-09-29T12:17
2022-09-29T12:33
евросоюз
северный поток
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС."Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", - сообщил он.
https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, северный поток, в мире
Евросоюз, Северный поток, В мире
12:17 29.09.2022 (обновлено: 12:33 29.09.2022)
В ЕС обсудят ситуацию с "Северными потоками", сообщил источник
Министры энергетики ЕС обсудят ситуацию с утечками на "Северных потоках"