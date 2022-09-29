https://ria.ru/20220929/evrokomissiya-1820263496.html

В ЕК заявили о причастности к ЧП на "Северных потоках" государства

В ЕК заявили о причастности к ЧП на "Северных потоках" государства - РИА Новости, 29.09.2022

В ЕК заявили о причастности к ЧП на "Северных потоках" государства

"Некое государство" может быть причастно к инцидентам на "Северных потоках", считает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:31

2022-09-29T11:31

2022-09-29T12:41

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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. "Некое государство" может быть причастно к инцидентам на "Северных потоках", считает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон."Насколько я могу судить, это очень продуманная атака, которая не может быть осуществлена обычной группой людей. Таким образом, существует высокий риск, что за этим все-таки стоит некое государство", - заявила она в эфире телеканала ZDF.Юханссон считает, что ЕС должен прилагать больше усилий, чтобы не допустить подобных атак на инфраструктуру. По ее мнению, этот инцидент представляет собой "эскалацию" и "угрозу". В качестве реакции на произошедшее, отметила еврокомиссар, ЕК предлагает провести стресс-тест в отношении объектов критической инфраструктуры в странах-членах ЕС.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220929/ssha-1820245091.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

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