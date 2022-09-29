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Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает" - РИА Новости, 29.09.2022
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Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает" - РИА Новости, 29.09.2022
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:43
2022-09-29T07:45
в мире
владимир путин
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турция
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер "что-то задумал, он так и сделает".Рассуждая о проведенных референдумах, Эрдоган признался, что "беспокоится" о том, что эти территории будут присоединены к России. "Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu."По этой причине я придаю большое значение нашей завтрашней (ожидающейся в четверг – ред.) встрече. Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии", - добавил президент Турции.Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщал, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир путин, россия, турция
В мире, Владимир Путин, Россия, Турция
07:43 29.09.2022 (обновлено: 07:45 29.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

Президент Турции Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер "что-то задумал, он так и сделает".
Рассуждая о проведенных референдумах, Эрдоган признался, что "беспокоится" о том, что эти территории будут присоединены к России. "Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
"По этой причине я придаю большое значение нашей завтрашней (ожидающейся в четверг – ред.) встрече. Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии", - добавил президент Турции.
Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщал, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 17:39Специальная военная операция на Украине
МИД России назвал референдумы соответствующими международному праву
 
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