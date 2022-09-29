07:43 29.09.2022 (обновлено: 07:45 29.09.2022)
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
Президент Турции Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер "что-то задумал, он так и сделает".
Рассуждая о проведенных референдумах, Эрдоган признался, что "беспокоится" о том, что эти территории будут присоединены к России. "Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
"По этой причине я придаю большое значение нашей завтрашней (ожидающейся в четверг – ред.) встрече. Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии", - добавил президент Турции.
Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщал, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.