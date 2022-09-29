https://ria.ru/20220929/erdogan-1820230421.html

Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает" - РИА Новости, 29.09.2022

Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:43

2022-09-29T07:43

2022-09-29T07:45

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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, характеризуя Владимира Путина и планы РФ по итогам референдумов на освобожденных территориях, заявил, что если российский лидер "что-то задумал, он так и сделает".Рассуждая о проведенных референдумах, Эрдоган признался, что "беспокоится" о том, что эти территории будут присоединены к России. "Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu."По этой причине я придаю большое значение нашей завтрашней (ожидающейся в четверг – ред.) встрече. Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии", - добавил президент Турции.Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщал, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

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в мире, владимир путин, россия, турция