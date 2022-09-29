https://ria.ru/20220929/energonositeli-1820221304.html

Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы

Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы - РИА Новости, 29.09.2022

Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы

На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T03:17

2022-09-29T03:17

2022-09-29T07:50

экономика

россия

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.По оценкам главы международной организации, это станет фактором "более длительного риска стагфляции" (ситуации, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

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Максим Горбачев

экономика, россия, всемирный банк