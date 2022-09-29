03:17 29.09.2022 (обновлено: 07:50 29.09.2022)
Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы
Глава Всемирного банка Малпасс: на диверсификацию производства энергоносителей уйдут годы
Трубопровод. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. На диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.
“В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России”, - сказал он в ходе выступления на конференции в Стэнфордском университете. Трансляция велась на сайте Всемирного банка.
По оценкам главы международной организации, это станет фактором "более длительного риска стагфляции" (ситуации, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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