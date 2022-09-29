https://ria.ru/20220929/energetika-1820281581.html

Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России

Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России - РИА Новости, 29.09.2022

Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:28

2022-09-29T12:28

2022-09-29T12:57

евросоюз

еврокомиссия

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, сказал журналистам источник в ЕС."Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", - сказал он.Источник также отметил, что министрами также будут обсуждаться дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия - ред.) о дальнейших необходимых мерах", - сказал он.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии