https://ria.ru/20220929/energetika-1820281581.html
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России - РИА Новости, 29.09.2022
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:28
2022-09-29T12:28
2022-09-29T12:57
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, сказал журналистам источник в ЕС."Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", - сказал он.Источник также отметил, что министрами также будут обсуждаться дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия - ред.) о дальнейших необходимых мерах", - сказал он.
https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
12:28 29.09.2022 (обновлено: 12:57 29.09.2022)
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России
Министры энергетики стран Евросоюза могут принять новые меры против России в пятницу