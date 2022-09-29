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Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России - РИА Новости, 29.09.2022
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Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России - РИА Новости, 29.09.2022
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:28
2022-09-29T12:57
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, сказал журналистам источник в ЕС."Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", - сказал он.Источник также отметил, что министрами также будут обсуждаться дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия - ред.) о дальнейших необходимых мерах", - сказал он.
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евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
12:28 29.09.2022 (обновлено: 12:57 29.09.2022)
 
Источник: министры энергетики ЕС могут принять новые меры против России

Министры энергетики стран Евросоюза могут принять новые меры против России в пятницу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры, предложенные Еврокомиссией в середине сентября на фоне высоких цен на энергию, сказал журналистам источник в ЕС.
"Завтра министры, я надеюсь, согласуют регулирование", - сказал он.
Источник также отметил, что министрами также будут обсуждаться дополнительные меры в энергетике. "Будет (дискуссия - ред.) о дальнейших необходимых мерах", - сказал он.
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