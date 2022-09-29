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Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани - РИА Новости, 29.09.2022
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Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани
Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани - РИА Новости, 29.09.2022
Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани
Мобилизованным уральцам, которые находятся в военном учебном центре в поселке Елань, не созданы комфортные условия для пребывания, заявила РИА Новости невеста... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:03
2022-09-29T17:03
частичная мобилизация в россии
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Мобилизованным уральцам, которые находятся в военном учебном центре в поселке Елань, не созданы комфортные условия для пребывания, заявила РИА Новости невеста одного из находящихся там призывников; свердловский военком уверяет, что трудности временные, а нормы соблюдаются.Ранее СМИ сообщали, что призывники жалуются на условия для мобилизованных в военном учебном центре в поселке Елань Свердловской области: пункты сбора якобы настолько переполнены, что пришлось развернуть палаточный лагерь. Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков накануне заявил журналистам, что "в Еланском гарнизоне собралось определенное количество граждан, но это не значит, что там что-то переполнено", и что "все нормы соблюдаются". Он также отметил, что не видит ничего плохого в "палаточном городке, где живут мобилизованные", поскольку "какие-то трудности могут возникать".Николая мобилизовали 25 сентября из поселка Пышмы, сейчас находится в военном учебном центре Елани. По словам его невесты Елизаветы, ранее он служил в Армении в инженерных войсках и в Буденновске в пехоте, в военном билете стоит категория "Б", не препятствующая призыву на военную службу."Условия отвратительные, мыться негде, живут на улицах в палатках, добывают дрова, чтобы истопить печь в них, в туалет ходят за палатки. Жених когда хотел пойти по контракту, говорили, что не годен по состоянию здоровья, а теперь… сразу забрали", – сказала собеседница агентства.По сведениям Елизаветы, в учебном центре не хватает медикаментов, медкомиссия мобилизованных не проводится.Чирков отмечал, что все необходимое обмундирование мобилизованные получат, но есть вещи, которые не предусмотрены нормами обеспечения: термобелье, подшлемники, батарейки к фонарикам. В каждом подразделении есть медпункты, но никто не запрещает, к примеру, аллергикам или имеющим проблемы с пищеварением брать с собой дополнительные лекарства.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820118401.html
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частичная мобилизация в россии, свердловская область, общество
Частичная мобилизация в России, Свердловская область, Общество
17:03 29.09.2022
 
Призывники пожаловались на условия в пункте сбора в уральской Елани

В Елани призывники пожаловались, что им негде мыться и приходится жить в палатках

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Мобилизованным уральцам, которые находятся в военном учебном центре в поселке Елань, не созданы комфортные условия для пребывания, заявила РИА Новости невеста одного из находящихся там призывников; свердловский военком уверяет, что трудности временные, а нормы соблюдаются.
Ранее СМИ сообщали, что призывники жалуются на условия для мобилизованных в военном учебном центре в поселке Елань Свердловской области: пункты сбора якобы настолько переполнены, что пришлось развернуть палаточный лагерь. Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков накануне заявил журналистам, что "в Еланском гарнизоне собралось определенное количество граждан, но это не значит, что там что-то переполнено", и что "все нормы соблюдаются". Он также отметил, что не видит ничего плохого в "палаточном городке, где живут мобилизованные", поскольку "какие-то трудности могут возникать".
Николая мобилизовали 25 сентября из поселка Пышмы, сейчас находится в военном учебном центре Елани. По словам его невесты Елизаветы, ранее он служил в Армении в инженерных войсках и в Буденновске в пехоте, в военном билете стоит категория "Б", не препятствующая призыву на военную службу.
"Условия отвратительные, мыться негде, живут на улицах в палатках, добывают дрова, чтобы истопить печь в них, в туалет ходят за палатки. Жених когда хотел пойти по контракту, говорили, что не годен по состоянию здоровья, а теперь… сразу забрали", – сказала собеседница агентства.
По сведениям Елизаветы, в учебном центре не хватает медикаментов, медкомиссия мобилизованных не проводится.
Чирков отмечал, что все необходимое обмундирование мобилизованные получат, но есть вещи, которые не предусмотрены нормами обеспечения: термобелье, подшлемники, батарейки к фонарикам. В каждом подразделении есть медпункты, но никто не запрещает, к примеру, аллергикам или имеющим проблемы с пищеварением брать с собой дополнительные лекарства.
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Частичная мобилизация в РоссииСвердловская областьОбщество
 
 
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