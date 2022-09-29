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Чартеров в Египет будет больше - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220929/egipet-1820263315.html
Чартеров в Египет будет больше
Чартеров в Египет будет больше - РИА Новости, 29.09.2022
Чартеров в Египет будет больше
Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:19
2022-09-29T13:19
туризм
новости - туризм
египет
москва
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
домодедово (аэропорт)
хургада
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР.Перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться с 1 ноября три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх — по вторникам, четвергам и субботам.Уточняется, что дополнительно к цене билета нужно будет оплатить топливный сбор — 25 долларов в одну сторону. В стоимость перевозки уже включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять килограммов).Также в конце ноября стартует полетная программа на курорты Египта из Владикавказа, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.Уточняется, что блоки мест на этих рейсах возьмут туроператоры "Интурист" и FUN&amp;SUN. Стоимость путевок с вылетом в ноябре стартует от 116 тысяч рублей на двоих на семь дней.
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новости - туризм, египет, москва, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), хургада, шарм-эш-шейх, туризм, red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Москва, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Домодедово (аэропорт), Хургада, Шарм-эш-Шейх, Туризм, Red Wings Airlines
13:19 29.09.2022
 
Чартеров в Египет будет больше

Авиакомпания Red Wings запустят чартеры в Египет из Москвы и юга России с ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings во время взлета из аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР.
Перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться с 1 ноября три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх — по вторникам, четвергам и субботам.
Уточняется, что дополнительно к цене билета нужно будет оплатить топливный сбор — 25 долларов в одну сторону. В стоимость перевозки уже включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять килограммов).
Также в конце ноября стартует полетная программа на курорты Египта из Владикавказа, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.
Уточняется, что блоки мест на этих рейсах возьмут туроператоры "Интурист" и FUN&SUN. Стоимость путевок с вылетом в ноябре стартует от 116 тысяч рублей на двоих на семь дней.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:28Туризм
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетМоскваРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Домодедово (аэропорт)ХургадаШарм-эш-ШейхТуризмRed Wings Airlines
 
 
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