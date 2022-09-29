https://ria.ru/20220929/egipet-1820263315.html
Чартеров в Египет будет больше
Чартеров в Египет будет больше - РИА Новости, 29.09.2022
Чартеров в Египет будет больше
Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:19
2022-09-29T13:19
2022-09-29T13:19
туризм
новости - туризм
египет
москва
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
домодедово (аэропорт)
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150793/83/1507938303_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_89750346846f5632c3e1c4d692adaeba.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР.Перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться с 1 ноября три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх — по вторникам, четвергам и субботам.Уточняется, что дополнительно к цене билета нужно будет оплатить топливный сбор — 25 долларов в одну сторону. В стоимость перевозки уже включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять килограммов).Также в конце ноября стартует полетная программа на курорты Египта из Владикавказа, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.Уточняется, что блоки мест на этих рейсах возьмут туроператоры "Интурист" и FUN&SUN. Стоимость путевок с вылетом в ноябре стартует от 116 тысяч рублей на двоих на семь дней.
https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html
египет
москва
россия
хургада
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150793/83/1507938303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75c6b86c78ec6afc59ec690803664296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, москва, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), хургада, шарм-эш-шейх, туризм, red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Москва, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Домодедово (аэропорт), Хургада, Шарм-эш-Шейх, Туризм, Red Wings Airlines
Чартеров в Египет будет больше
Авиакомпания Red Wings запустят чартеры в Египет из Москвы и юга России с ноября