https://ria.ru/20220929/egipet-1820263315.html

Чартеров в Египет будет больше

Чартеров в Египет будет больше - РИА Новости, 29.09.2022

Чартеров в Египет будет больше

Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:19

2022-09-29T13:19

2022-09-29T13:19

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с ноября запустят чартеры в Египет из Москвы и четырех городов юга России, сообщает АТОР.Перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду будут выполняться с 1 ноября три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх — по вторникам, четвергам и субботам.Уточняется, что дополнительно к цене билета нужно будет оплатить топливный сбор — 25 долларов в одну сторону. В стоимость перевозки уже включены багаж (10 килограммов) и ручная кладь (пять килограммов).Также в конце ноября стартует полетная программа на курорты Египта из Владикавказа, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.Уточняется, что блоки мест на этих рейсах возьмут туроператоры "Интурист" и FUN&SUN. Стоимость путевок с вылетом в ноябре стартует от 116 тысяч рублей на двоих на семь дней.

https://ria.ru/20220927/aeroflot-1819744454.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, москва, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), домодедово (аэропорт), хургада, шарм-эш-шейх, туризм, red wings airlines