https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820409871.html
Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи
Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2022 года обеспечить размещение в Москве правления движения детей и молодежи и передать ему в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:47
2022-09-29T17:47
2022-09-29T17:47
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2022 года обеспечить размещение в Москве правления движения детей и молодежи и передать ему в собственность помещения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы обеспечить размещение в г. Москве Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и передачу в собственность указанного Движения помещений, в которых оно будет размещаться", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 31 декабря 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, москва, россия
Общество, Владимир Путин, Москва, Россия
Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи
Путин поручил обеспечить размещение в Москве правления движения молодежи до 31 декабря