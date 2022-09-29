https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820409871.html

Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи

Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи - РИА Новости, 29.09.2022

Путин поручил разместить в Москве правление движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2022 года обеспечить размещение в Москве правления движения детей и молодежи и передать ему в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:47

2022-09-29T17:47

2022-09-29T17:47

общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2022 года обеспечить размещение в Москве правления движения детей и молодежи и передать ему в собственность помещения, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы обеспечить размещение в г. Москве Правления Общероссийского общественно­-государственного движения детей и молодежи и передачу в собственность указанного Движения помещений, в которых оно будет размещаться", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 31 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220929/dvizhenie-1820392333.html

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Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, москва, россия