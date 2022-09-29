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Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого - РИА Новости, 29.09.2022
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Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого
Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого - РИА Новости, 29.09.2022
Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого
Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:05
2022-09-29T19:05
в мире
марио драги
италия
владимир зеленский
украина
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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца Киджи.О награждении Драги объявил Владимир Зеленский в ходе состоявшегося между ними в четверг телефонного разговора."Считаю для себя честью и растроган этой наградой. Буду счастлив получить ее из твоих рук в Киеве, когда буду свободен от своих институциональных обязательств", - заявил в ходе беседы итальянский премьер.Драги заверил собеседника, что Италия не признает итогов референдумов о вхождении новых субъектов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220909/orden-1815768872.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812944281.html
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в мире, марио драги, италия, владимир зеленский, украина
В мире, Марио Драги, Италия, Владимир Зеленский, Украина
19:05 29.09.2022
 
Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Зеленский наградил премьера Италии Драги орденом Ярослава Мудрого

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
О награждении Драги объявил Владимир Зеленский в ходе состоявшегося между ними в четверг телефонного разговора.
Президент Латвии Эгилс Левитс - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:41
Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду
"Считаю для себя честью и растроган этой наградой. Буду счастлив получить ее из твоих рук в Киеве, когда буду свободен от своих институциональных обязательств", - заявил в ходе беседы итальянский премьер.
Драги заверил собеседника, что Италия не признает итогов референдумов о вхождении новых субъектов в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 16:26
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В миреМарио ДрагиИталияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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