https://ria.ru/20220929/dragi-1820433345.html

Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого - РИА Новости, 29.09.2022

Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого

Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

в мире

марио драги

италия

владимир зеленский

украина

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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца Киджи.О награждении Драги объявил Владимир Зеленский в ходе состоявшегося между ними в четверг телефонного разговора."Считаю для себя честью и растроган этой наградой. Буду счастлив получить ее из твоих рук в Киеве, когда буду свободен от своих институциональных обязательств", - заявил в ходе беседы итальянский премьер.Драги заверил собеседника, что Италия не признает итогов референдумов о вхождении новых субъектов в состав России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220909/orden-1815768872.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812944281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, марио драги, италия, владимир зеленский, украина