Зеленский наградил премьера Италии орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Зеленский наградил премьера Италии Драги орденом Ярослава Мудрого
© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги удостоен украинского ордена князя Ярослава Мудрого первой степени, сообщила в четверг пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
О награждении Драги объявил Владимир Зеленский в ходе состоявшегося между ними в четверг телефонного разговора.
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"Считаю для себя честью и растроган этой наградой. Буду счастлив получить ее из твоих рук в Киеве, когда буду свободен от своих институциональных обязательств", - заявил в ходе беседы итальянский премьер.
Драги заверил собеседника, что Италия не признает итогов референдумов о вхождении новых субъектов в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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