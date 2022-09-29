https://ria.ru/20220929/donetsk-1820347621.html

В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"

В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу" - РИА Новости, 29.09.2022

В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"

Билборд с изображением президента США Джо Байдена появился в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:49

2022-09-29T15:49

2022-09-29T17:35

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

россия

джо байден

донецк (днр)

референдум в донбассе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820351138_0:98:860:582_1920x0_80_0_0_728f76766d3205b7521694d20ca85862.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Билборд с изображением президента США Джо Байдена появился в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Рекламный щит, на котором изображен президент США Джо Байден, с подписью "Спасибо деду Zа нашу победу" расположен на одной из центральных улиц города. Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации.Жители Донецка понимают подпись как выражение в шутливой форме причастности лидера США к высокой явке и результатам на референдуме в ДНР. "Я вижу это так: если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом", — сказала одна из жительниц Донецка.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, донецкая народная республика, россия, джо байден, донецк (днр), референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр