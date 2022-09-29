https://ria.ru/20220929/donetsk-1820347621.html
В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"
В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу" - РИА Новости, 29.09.2022
В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"
Билборд с изображением президента США Джо Байдена появился в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:49
2022-09-29T15:49
2022-09-29T17:35
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
россия
джо байден
донецк (днр)
референдум в донбассе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Билборд с изображением президента США Джо Байдена появился в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Рекламный щит, на котором изображен президент США Джо Байден, с подписью "Спасибо деду Zа нашу победу" расположен на одной из центральных улиц города. Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации.Жители Донецка понимают подпись как выражение в шутливой форме причастности лидера США к высокой явке и результатам на референдуме в ДНР. "Я вижу это так: если бы он не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой явкой и таким результатом", — сказала одна из жительниц Донецка.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:49 29.09.2022 (обновлено: 17:35 29.09.2022)
В ДНР повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"
В центре Донецка повесили билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа нашу победу"