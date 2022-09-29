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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820243709.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:50
2022-09-29T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820239572.html
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Куйбышевский район, НАТО
09:50 29.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости /
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Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:18Специальная военная операция на Украине
В Донецке при обстреле погибла женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКуйбышевский районНАТО
 
 
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