Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
© РИА Новости / / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.