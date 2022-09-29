https://ria.ru/20220929/donetsk-1820239572.html

В Донецке при обстреле погибла женщина

В Донецке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 29.09.2022

В Донецке при обстреле погибла женщина

В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:18

2022-09-29T09:18

2022-09-29T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранения получил также местный житель, пострадало административное здание.Как сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 2:06 по 9:08 выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине более 100 дальнобойных гаубиц М777 под снаряды калибра 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика