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В Донецке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820239572.html
В Донецке при обстреле погибла женщина
В Донецке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 29.09.2022
В Донецке при обстреле погибла женщина
В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:18
2022-09-29T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранения получил также местный житель, пострадало административное здание.Как сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 2:06 по 9:08 выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине более 100 дальнобойных гаубиц М777 под снаряды калибра 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
09:18 29.09.2022 (обновлено: 09:53 29.09.2022)
 
В Донецке при обстреле погибла женщина

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Декабристов в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина", — говорится в публикации.
По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранения получил также местный житель, пострадало административное здание.
Как сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 2:06 по 9:08 выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине более 100 дальнобойных гаубиц М777 под снаряды калибра 155 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
СЦКК работают на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:14Специальная военная операция на Украине
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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