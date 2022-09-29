09:18 29.09.2022 (обновлено: 09:53 29.09.2022)
В Донецке при обстреле погибла женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибла женщина
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. В Донецке от украинского обстрела погибла местная жительница, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Декабристов в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина", — говорится в публикации.
По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранения получил также местный житель, пострадало административное здание.
Как сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска с 2:06 по 9:08 выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине более 100 дальнобойных гаубиц М777 под снаряды калибра 155 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.