Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города обстреляли снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:14 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 02.06 и 03.18 украинские военные выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, а в 23.41 среды выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.