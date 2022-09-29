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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:15
2022-09-29T09:15
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города обстреляли снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:14 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 02.06 и 03.18 украинские военные выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, а в 23.41 среды выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820236087.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
В мире, Донецк (ДНР), Украина, Кировский район, НАТО
09:15 29.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работает на месте обстрела ВСУ на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города обстреляли снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:14 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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08:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Отмечается, что в 02.06 и 03.18 украинские военные выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, а в 23.41 среды выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский районНАТО
 
 
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