https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238673.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, кроме того, в ночь на четверг Кировский район города обстреляли снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:14 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 02.06 и 03.18 украинские военные выпустили еще по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Калининскому районам, а в 23.41 среды выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820236087.html

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820235964.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато