https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html

При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель

При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:14

2022-09-29T09:14

2022-09-29T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817878202_0:211:3102:1955_1920x0_80_0_0_db9fe9a208be8fd65f42de87984c7f05.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района есть пострадавший. Получило повреждение административное здание", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 8.14 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика