https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:14
2022-09-29T09:14
2022-09-29T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района есть пострадавший. Получило повреждение административное здание", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 8.14 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Донецка ранен мирный житель, также повреждено здание