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При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:14
2022-09-29T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района есть пострадавший. Получило повреждение административное здание", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 8.14 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
09:14 29.09.2022
 
При обстреле украинскими войсками Донецка ранен мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Донецка ранен мирный житель, также повреждено здание

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работают на месте обстрела ВСУ в Донецке
СЦКК работают на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работают на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено административное здание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района есть пострадавший. Получило повреждение административное здание", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 8.14 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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