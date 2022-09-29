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Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220929/donbass-1820368052.html
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек - РИА Новости, 29.09.2022
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек
В освобожденном от украинских войск Рубежном в Луганской Народной Республике обнаружили стихийные захоронения почти 300 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:43
2022-09-29T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. В освобожденном от украинских войск Рубежном в Луганской Народной Республике обнаружили стихийные захоронения почти 300 человек, сообщила РИА Новости замкомандира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.Она добавила, что полевая команда начинает работу в Северодонецке."Будем отрабатывать территории детских садов, школ, как нам задача была поставлена главой ЛНР, а потом будем перемещаться по городу", — продолжила Кожевникова.Замкомандира уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении находятся останки примерно 30 человек.Рубежное входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. До начала боевых действий население города превышало 55 тысяч человек. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что Рубежное перешло под контроль республиканских сил.
https://ria.ru/20220926/himars-1819599711.html
рубежное
луганская народная республика
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в мире, рубежное, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика
16:43 29.09.2022 (обновлено: 17:17 29.09.2022)
 
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек

В ЛНР заявили, что из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки 283 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВыбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. В освобожденном от украинских войск Рубежном в Луганской Народной Республике обнаружили стихийные захоронения почти 300 человек, сообщила РИА Новости замкомандира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.

"В рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 283 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что полевая команда начинает работу в Северодонецке.
"Будем отрабатывать территории детских садов, школ, как нам задача была поставлена главой ЛНР, а потом будем перемещаться по городу", — продолжила Кожевникова.
Замкомандира уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении находятся останки примерно 30 человек.
Рубежное входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. До начала боевых действий население города превышало 55 тысяч человек. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что Рубежное перешло под контроль республиканских сил.
Частично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы в Рубежном - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеЛуганская Народная Республика
 
 
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