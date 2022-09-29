https://ria.ru/20220929/donbass-1820368052.html

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек - РИА Новости, 29.09.2022

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки почти 300 человек

В освобожденном от украинских войск Рубежном в Луганской Народной Республике обнаружили стихийные захоронения почти 300 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:43

2022-09-29T16:43

2022-09-29T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819565012_0:205:3041:1916_1920x0_80_0_0_05ca29166c53d02a7e3cb09be44a61a5.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. В освобожденном от украинских войск Рубежном в Луганской Народной Республике обнаружили стихийные захоронения почти 300 человек, сообщила РИА Новости замкомандира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.Она добавила, что полевая команда начинает работу в Северодонецке."Будем отрабатывать территории детских садов, школ, как нам задача была поставлена главой ЛНР, а потом будем перемещаться по городу", — продолжила Кожевникова.Замкомандира уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении находятся останки примерно 30 человек.Рубежное входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. До начала боевых действий население города превышало 55 тысяч человек. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что Рубежное перешло под контроль республиканских сил.

https://ria.ru/20220926/himars-1819599711.html

рубежное

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рубежное, луганская народная республика