https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети" - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:56
2022-09-29T19:56
2022-09-29T19:56
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". Лента — результат работы над одноименным проектом, который реализует редакция "Политическая Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Татьяна Борщ. Одна из героинь ленты — маленькая Лина из поселка Донецкий в ЛНР. Документалистам она рассказала, как целый день слышала взрывы. Ее дедушка смог спасти одного военного — вытащил раненного из горящего танка. "Мне было очень страшно — два месяца сидели в подвале", — рассказывает другая героиня фильма — Вероника из Мариуполя. В бомбоубежище девочка, как и другие ребята, продолжала делать школьные уроки. Например, она выучила всю таблицу умножения. Премьеру ленты "Донбасс. Дети" посетили представители ведомств, общественные деятели и артисты. На мероприятии также организовали выставку рисунков ребят разных возрастов из Донецка, Луганска, Тореза, Мариуполя.Фильм "Донбасс. Дети" представлен на платформе "Смотрим".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, донбасс, что посмотреть , музей победы, мариуполь, донецк (днр)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Донбасс, что посмотреть , Музей Победы, Мариуполь, Донецк (ДНР)
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
Премьера документального фильма "Донбасс. Дети" прошла в Музее Победы в Москве
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети".
"Это истории детей, родившихся и проживших всю свою жизнь под обстрелами, а также откровения людей, которые делают жизнь этих детей, пусть немного, но лучше", — говорится в пресс-релизе.
Лента — результат работы над одноименным проектом, который реализует редакция "Политическая Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. Режиссер Татьяна Борщ.
Одна из героинь ленты — маленькая Лина из поселка Донецкий в ЛНР. Документалистам она рассказала, как целый день слышала взрывы.
"Я спряталась под кресло к дедушке. И вдруг бабах! И танк заехал на бомбу и взорвался", — говорит девочка.
Ее дедушка смог спасти одного военного — вытащил раненного из горящего танка.
"Мне было очень страшно — два месяца сидели в подвале", — рассказывает другая героиня фильма — Вероника из Мариуполя.
В бомбоубежище девочка, как и другие ребята, продолжала делать школьные уроки. Например, она выучила всю таблицу умножения.
Премьеру ленты "Донбасс. Дети" посетили представители ведомств, общественные деятели и артисты.
На мероприятии также организовали выставку рисунков ребят разных возрастов из Донецка, Луганска
, Тореза
, Мариуполя.
Фильм "Донбасс. Дети" представлен
на платформе "Смотрим".