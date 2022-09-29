Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети" - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети" - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:56
2022-09-29T19:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
донбасс
что посмотреть
музей победы
мариуполь
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820320195_0:0:2514:1415_1920x0_80_0_0_f73099e3fe0f61848244352a86169592.png
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". Лента — результат работы над одноименным проектом, который реализует редакция "Политическая Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Татьяна Борщ. Одна из героинь ленты — маленькая Лина из поселка Донецкий в ЛНР. Документалистам она рассказала, как целый день слышала взрывы. Ее дедушка смог спасти одного военного — вытащил раненного из горящего танка. "Мне было очень страшно — два месяца сидели в подвале", — рассказывает другая героиня фильма — Вероника из Мариуполя. В бомбоубежище девочка, как и другие ребята, продолжала делать школьные уроки. Например, она выучила всю таблицу умножения. Премьеру ленты "Донбасс. Дети" посетили представители ведомств, общественные деятели и артисты. На мероприятии также организовали выставку рисунков ребят разных возрастов из Донецка, Луганска, Тореза, Мариуполя.Фильм "Донбасс. Дети" представлен на платформе "Смотрим".
https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html
донбасс
мариуполь
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820320195_602:0:2514:1434_1920x0_80_0_0_0735fadbb310254dac8342bac7ea2293.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, донбасс, что посмотреть , музей победы, мариуполь, донецк (днр)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Донбасс, что посмотреть , Музей Победы, Мариуполь, Донецк (ДНР)
19:56 29.09.2022
 
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"

Премьера документального фильма "Донбасс. Дети" прошла в Музее Победы в Москве

© RTДокументальный фильм "Донбасс. Дети"
Документальный фильм Донбасс. Дети - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети".

"Это истории детей, родившихся и проживших всю свою жизнь под обстрелами, а также откровения людей, которые делают жизнь этих детей, пусть немного, но лучше", — говорится в пресс-релизе.

Лента — результат работы над одноименным проектом, который реализует редакция "Политическая Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Татьяна Борщ.
Одна из героинь ленты — маленькая Лина из поселка Донецкий в ЛНР. Документалистам она рассказала, как целый день слышала взрывы.
"Я спряталась под кресло к дедушке. И вдруг бабах! И танк заехал на бомбу и взорвался", — говорит девочка.
Ее дедушка смог спасти одного военного — вытащил раненного из горящего танка.
"Мне было очень страшно — два месяца сидели в подвале", — рассказывает другая героиня фильма — Вероника из Мариуполя.
В бомбоубежище девочка, как и другие ребята, продолжала делать школьные уроки. Например, она выучила всю таблицу умножения.
Премьеру ленты "Донбасс. Дети" посетили представители ведомств, общественные деятели и артисты.
На мероприятии также организовали выставку рисунков ребят разных возрастов из Донецка, Луганска, Тореза, Мариуполя.
Фильм "Донбасс. Дети" представлен на платформе "Смотрим".
Ведущая Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00Шоубиз
Барановская: женщины Донбасса не умеют просить, но очень нуждаются в помощи
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДонбассчто посмотретьМузей ПобедыМариупольДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала