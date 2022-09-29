https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html

В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"

В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети" - РИА Новости, 29.09.2022

В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"

В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:56

2022-09-29T19:56

2022-09-29T19:56

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве в Музее Победы прошла премьера документального фильма RT "Донбасс. Дети". Лента — результат работы над одноименным проектом, который реализует редакция "Политическая Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссер Татьяна Борщ. Одна из героинь ленты — маленькая Лина из поселка Донецкий в ЛНР. Документалистам она рассказала, как целый день слышала взрывы. Ее дедушка смог спасти одного военного — вытащил раненного из горящего танка. "Мне было очень страшно — два месяца сидели в подвале", — рассказывает другая героиня фильма — Вероника из Мариуполя. В бомбоубежище девочка, как и другие ребята, продолжала делать школьные уроки. Например, она выучила всю таблицу умножения. Премьеру ленты "Донбасс. Дети" посетили представители ведомств, общественные деятели и артисты. На мероприятии также организовали выставку рисунков ребят разных возрастов из Донецка, Луганска, Тореза, Мариуполя.Фильм "Донбасс. Дети" представлен на платформе "Смотрим".

https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, донбасс, что посмотреть , музей победы, мариуполь, донецк (днр)