https://ria.ru/20220929/donbass-1820260372.html
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 5.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
11:17 29.09.2022 (обновлено: 11:25 29.09.2022)
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Врубовке 20 снарядов натовского калибра