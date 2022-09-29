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Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР
Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 5.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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в мире, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
11:17 29.09.2022 (обновлено: 11:25 29.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Врубовке 20 снарядов натовского калибра

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 5.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 09:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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