https://ria.ru/20220929/donbass-1820260372.html

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Врубовку в ЛНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:17

2022-09-29T11:17

2022-09-29T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Врубовке в ЛНР, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 5.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (20 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сцкк, украина