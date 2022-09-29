https://ria.ru/20220929/donbass-1820241848.html

Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко

Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко - РИА Новости, 29.09.2022

Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко

Убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 миллионов рублей, сообщил сотрудник СБ Украины Александр... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:34

2022-09-29T09:34

2022-09-29T09:43

донецкая народная республика

служба безопасности украины

происшествия

в мире

александр захарченко

денис пушилин

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774337116_0:87:3259:1920_1920x0_80_0_0_940922127d4268627a3caf5d6dcca08d.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 миллионов рублей, сообщил сотрудник СБ Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Ранее источник в силовых структурах Луганской Народной Республики заявил РИА Новости, что перехвачен телефонный разговор сотрудника СБУ Александра Киященко с его агентом, в котором он рассказывает новые подробности убийства первого главы ДНР."Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко – ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", - рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

https://ria.ru/20220831/zakharchenko-1813321825.html

https://ria.ru/20220929/zakharchenko-1820240244.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, служба безопасности украины, происшествия, в мире, александр захарченко, денис пушилин, донецк (днр), украина