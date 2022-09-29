https://ria.ru/20220929/donbass-1820241848.html
Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко
Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко - РИА Новости, 29.09.2022
Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко
Убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 миллионов рублей, сообщил сотрудник СБ Украины Александр... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:34
2022-09-29T09:34
2022-09-29T09:43
донецкая народная республика
служба безопасности украины
происшествия
в мире
александр захарченко
денис пушилин
донецк (днр)
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 миллионов рублей, сообщил сотрудник СБ Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости.Ранее источник в силовых структурах Луганской Народной Республики заявил РИА Новости, что перехвачен телефонный разговор сотрудника СБУ Александра Киященко с его агентом, в котором он рассказывает новые подробности убийства первого главы ДНР."Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко – ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", - рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
https://ria.ru/20220831/zakharchenko-1813321825.html
https://ria.ru/20220929/zakharchenko-1820240244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, служба безопасности украины, происшествия, в мире, александр захарченко, денис пушилин, донецк (днр), украина
Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия, В мире, Александр Захарченко, Денис Пушилин, Донецк (ДНР), Украина
09:34 29.09.2022 (обновлено: 09:43 29.09.2022)
Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко
Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять миллионов рублей