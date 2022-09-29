https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html

Украинские войска обстреляли Кременную

Украинские войска обстреляли Кременную - РИА Новости, 29.09.2022

Украинские войска обстреляли Кременную

Украинские войска выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в ЛНР, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:06

2022-09-29T09:06

2022-09-29T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

украина

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в ЛНР, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.55 по н.п. Кременная с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела разрушено два жилых дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, украина