https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html
Украинские войска обстреляли Кременную
Украинские войска обстреляли Кременную - РИА Новости, 29.09.2022
Украинские войска обстреляли Кременную
Украинские войска выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в ЛНР, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:06
2022-09-29T09:06
2022-09-29T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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lockheed martin
сша
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 2 ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в ЛНР, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.55 по н.п. Кременная с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела разрушено два жилых дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820238556.html
https://ria.ru/20220929/donbass-1820237829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , США, Украина
09:06 29.09.2022 (обновлено: 09:17 29.09.2022)
Украинские войска обстреляли Кременную
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Кременной две ракеты из РСЗО HIMARS