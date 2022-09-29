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Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022
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Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник
Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022
Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник
Луганская Народная милиция должна стать одним целым с российской армией, влиться в ее состав после присоединения республики к РФ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T08:06
2022-09-29T08:13
россия
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Луганская Народная милиция должна стать одним целым с российской армией, влиться в ее состав после присоединения республики к РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник."Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской Народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооруженными силами Российской Федерации, в том числе и по стандартам выучки, по стандартам военно-технического оснащения, по их системе командования и всего прочего. То есть она должна влиться в состав Вооруженных сил России и быть полноправными участниками всех этих процессов", - сказал он.По словам Мирошника, "действительно, только усилив своим опытом, своим знанием, своей той наработанной мощью, которой она обеспечивала безопасность нашу на протяжении этих лет, она должна усилить Вооруженные силы Российской Федерации".Он отметил, что "нам нужен единый военный кулак, которому не сможет противостоять украинский режим, усиленный наемниками Запада".
https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html
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россия, в мире, луганская народная республика, родион мирошник, референдум в донбассе
Россия, В мире, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Референдум в Донбассе
08:06 29.09.2022 (обновлено: 08:13 29.09.2022)
 
Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник

Родион Мирошник: народная милиция ЛНР должна влиться в состав российской армии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Луганская Народная милиция должна стать одним целым с российской армией, влиться в ее состав после присоединения республики к РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
"Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской Народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооруженными силами Российской Федерации, в том числе и по стандартам выучки, по стандартам военно-технического оснащения, по их системе командования и всего прочего. То есть она должна влиться в состав Вооруженных сил России и быть полноправными участниками всех этих процессов", - сказал он.
Луганск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 07:07
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума
По словам Мирошника, "действительно, только усилив своим опытом, своим знанием, своей той наработанной мощью, которой она обеспечивала безопасность нашу на протяжении этих лет, она должна усилить Вооруженные силы Российской Федерации".
Он отметил, что "нам нужен единый военный кулак, которому не сможет противостоять украинский режим, усиленный наемниками Запада".
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 07:32В мире
Мирошник назвал возможные сроки вхождения ЛНР в состав России
 
РоссияВ миреЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникРеферендум в Донбассе
 
 
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