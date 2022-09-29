https://ria.ru/20220929/donbass-1820232428.html

Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник

Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник - РИА Новости, 29.09.2022

Народная милиция должна объединиться с российской армией, заявил Мирошник

Луганская Народная милиция должна стать одним целым с российской армией, влиться в ее состав после присоединения республики к РФ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:06

2022-09-29T08:06

2022-09-29T08:13

россия

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Луганская Народная милиция должна стать одним целым с российской армией, влиться в ее состав после присоединения республики к РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник."Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской Народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооруженными силами Российской Федерации, в том числе и по стандартам выучки, по стандартам военно-технического оснащения, по их системе командования и всего прочего. То есть она должна влиться в состав Вооруженных сил России и быть полноправными участниками всех этих процессов", - сказал он.По словам Мирошника, "действительно, только усилив своим опытом, своим знанием, своей той наработанной мощью, которой она обеспечивала безопасность нашу на протяжении этих лет, она должна усилить Вооруженные силы Российской Федерации".Он отметил, что "нам нужен единый военный кулак, которому не сможет противостоять украинский режим, усиленный наемниками Запада".

https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/miroshnik-1820231317.html

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, луганская народная республика, родион мирошник, референдум в донбассе