https://ria.ru/20220929/dollary-1820215635.html

Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук

Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук - РИА Новости, 29.09.2022

Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук

Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:17

2022-09-29T02:17

2022-09-29T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

михаил васильев

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

совкомбанк

доллары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что страны Запада объявили о планах расширить антироссийские санкции на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Возникли опасения, что под ограничения попадет НКЦ, что сделает биржевую торговлю долларами и евро невозможной, а также повысит риски заморозки инвалюты на брокерских счетах россиян.По словам Васильева, граждане и компании в такой ситуации решили переходить на рубли и валюты "дружественных стран". Эксперт подчеркнул, что российские власти взяли курс на дедолларизацию, что ведет к снижению роли инвалюты в национальных экономической и финансовой системах.

https://ria.ru/20220928/kurs-1820178319.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, михаил васильев, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , совкомбанк, доллары