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Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук - РИА Новости, 29.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220929/dollary-1820215635.html
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:17
2022-09-29T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
михаил васильев
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
совкомбанк
доллары
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что страны Запада объявили о планах расширить антироссийские санкции на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Возникли опасения, что под ограничения попадет НКЦ, что сделает биржевую торговлю долларами и евро невозможной, а также повысит риски заморозки инвалюты на брокерских счетах россиян.По словам Васильева, граждане и компании в такой ситуации решили переходить на рубли и валюты "дружественных стран". Эксперт подчеркнул, что российские власти взяли курс на дедолларизацию, что ведет к снижению роли инвалюты в национальных экономической и финансовой системах.
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экономика, михаил васильев, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , совкомбанк, доллары
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Михаил Васильев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Совкомбанк, доллары
02:17 29.09.2022
 
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук

Аналитик Васильев сообщил об угрозе прекращения биржевой торговли долларами и евро

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Эксперт напомнил, что страны Запада объявили о планах расширить антироссийские санкции на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Возникли опасения, что под ограничения попадет НКЦ, что сделает биржевую торговлю долларами и евро невозможной, а также повысит риски заморозки инвалюты на брокерских счетах россиян.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
По словам Васильева, граждане и компании в такой ситуации решили переходить на рубли и валюты "дружественных стран". Эксперт подчеркнул, что российские власти взяли курс на дедолларизацию, что ведет к снижению роли инвалюты в национальных экономической и финансовой системах.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМихаил ВасильевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьСовкомбанкдоллары
 
 
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