https://ria.ru/20220929/dollary-1820215635.html
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:17
2022-09-29T02:17
2022-09-29T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
михаил васильев
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
совкомбанк
доллары
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Россияне стараются "сбыть" валюты "недружественных стран" из-за их токсичности, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что страны Запада объявили о планах расширить антироссийские санкции на фоне референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Возникли опасения, что под ограничения попадет НКЦ, что сделает биржевую торговлю долларами и евро невозможной, а также повысит риски заморозки инвалюты на брокерских счетах россиян.По словам Васильева, граждане и компании в такой ситуации решили переходить на рубли и валюты "дружественных стран". Эксперт подчеркнул, что российские власти взяли курс на дедолларизацию, что ведет к снижению роли инвалюты в национальных экономической и финансовой системах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил васильев, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , совкомбанк, доллары
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Эксперт рассказал, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Аналитик Васильев сообщил об угрозе прекращения биржевой торговли долларами и евро