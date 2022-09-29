06:37 29.09.2022 (обновлено: 18:26 29.09.2022)
СМИ: правительство России сможет продавать долги иностранных государств
РБК: с 2023 года правительство России сможет продавать долги иностранных государств
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство России с 2023 года сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета.
Данные структуры, по информации издания, смогут выкупать долги. Как говорится в статье, данная схема даст возможность обеспечить получение средств по долгам других стран в федеральный бюджет в обход ограничений, введенных Западом. При продаже долга расчеты планируется проводить в тех валютах, которым не грозят санкции.
Соответствующий пункт планируется внести в проект федерального бюджета.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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