https://ria.ru/20220929/dolg-1820226844.html

СМИ: правительство России сможет продавать долги иностранных государств

СМИ: правительство России сможет продавать долги иностранных государств - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: правительство России сможет продавать долги иностранных государств

Правительство России с 2023 года сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:37

2022-09-29T06:37

2022-09-29T18:26

экономика

россия

сша

украина

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство России с 2023 года сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета.Данные структуры, по информации издания, смогут выкупать долги. Как говорится в статье, данная схема даст возможность обеспечить получение средств по долгам других стран в федеральный бюджет в обход ограничений, введенных Западом. При продаже долга расчеты планируется проводить в тех валютах, которым не грозят санкции.Соответствующий пункт планируется внести в проект федерального бюджета.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, сша, украина, евросоюз