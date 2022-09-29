https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html

Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию

Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022

Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:30

2022-09-29T17:30

2022-09-29T17:30

специальная военная операция на украине

общество

александр беглов

санкт-петербург

россия

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов.Беглов назвал Есипова патриотом. "Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека – мы не могли. У тех, кто знает Ивана Есипова, его решение не вызвало удивления. Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", - отметил губернатор.Есипов проходил службу по призыву в Вооруженных силах РФ в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, награжден знаком "За отличие" Западного военного округа. С 1 февраля 2021 года был назначен заместителем председателя комитета по молодежной политике.

https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр беглов, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии