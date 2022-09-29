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Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html
Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию
Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 29.09.2022
Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию
Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:30
2022-09-29T17:30
специальная военная операция на украине
общество
александр беглов
санкт-петербург
россия
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов.Беглов назвал Есипова патриотом. "Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека – мы не могли. У тех, кто знает Ивана Есипова, его решение не вызвало удивления. Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", - отметил губернатор.Есипов проходил службу по призыву в Вооруженных силах РФ в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, награжден знаком "За отличие" Западного военного округа. С 1 февраля 2021 года был назначен заместителем председателя комитета по молодежной политике.
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html
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общество, александр беглов, санкт-петербург, россия, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
17:30 29.09.2022
 
Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию

Замглавы комитета администрации Петербурга Есипов отправится добровольцем на спецоперацию

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЗдание Смольного института в Санкт-Петербурге
Здание Смольного института в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Здание Смольного института в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Встретился с заместителем председателя комитета по молодежной политике Иваном Есиповым. Иван отказался от положенной ему брони, выразил желание добровольно встать в ряды Вооруженных сил и отправиться в зону СВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Беглов назвал Есипова патриотом. "Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека – мы не могли. У тех, кто знает Ивана Есипова, его решение не вызвало удивления. Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", - отметил губернатор.
Есипов проходил службу по призыву в Вооруженных силах РФ в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, награжден знаком "За отличие" Западного военного округа. С 1 февраля 2021 года был назначен заместителем председателя комитета по молодежной политике.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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