Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию
Замглавы комитета администрации Петербурга Есипов отправится добровольцем на спецоперацию
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЗдание Смольного института в Санкт-Петербурге
Здание Смольного института в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Встретился с заместителем председателя комитета по молодежной политике Иваном Есиповым. Иван отказался от положенной ему брони, выразил желание добровольно встать в ряды Вооруженных сил и отправиться в зону СВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Беглов назвал Есипова патриотом. "Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека – мы не могли. У тех, кто знает Ивана Есипова, его решение не вызвало удивления. Патриот, участник движения реконструкторов, отслуживший после аспирантуры по призыву. С такими бойцами за безопасность страны мы можем быть спокойны", - отметил губернатор.
Есипов проходил службу по призыву в Вооруженных силах РФ в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, награжден знаком "За отличие" Западного военного округа. С 1 февраля 2021 года был назначен заместителем председателя комитета по молодежной политике.