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Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/dnr-1820415791.html
Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР
Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022
Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите своего племянника, руководителя секретариата главы республики Хамзата Кадырова в Донбасс. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:02
2022-09-29T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите своего племянника, руководителя секретариата главы республики Хамзата Кадырова в Донбасс."Хамзат Кадыров проинспектировал работу постов на территории ДНР, ознакомился с условиями несения службы бойцов из Чеченской Республики, с их бытом в особых условиях. Они рассказали, как осуществляется порядок на улицах, как охраняются избирательные участки, как живут мирные люди и относятся к ним с уважением и пониманием", - написал он в Telegram-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220928/kadyrov-1820077452.html
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:02 29.09.2022
 
Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР

Кадыров рассказал, как его племянник Хамзат побывал в ДНР и проинспектировал работу постов

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите своего племянника, руководителя секретариата главы республики Хамзата Кадырова в Донбасс.
"Хамзат Кадыров проинспектировал работу постов на территории ДНР, ознакомился с условиями несения службы бойцов из Чеченской Республики, с их бытом в особых условиях. Они рассказали, как осуществляется порядок на улицах, как охраняются избирательные участки, как живут мирные люди и относятся к ним с уважением и пониманием", - написал он в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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