https://ria.ru/20220929/dnr-1820415791.html

Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР

Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР - РИА Новости, 29.09.2022

Кадыров рассказал о визите своего племянника в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите своего племянника, руководителя секретариата главы республики Хамзата Кадырова в Донбасс. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:02

2022-09-29T18:02

2022-09-29T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 29 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите своего племянника, руководителя секретариата главы республики Хамзата Кадырова в Донбасс."Хамзат Кадыров проинспектировал работу постов на территории ДНР, ознакомился с условиями несения службы бойцов из Чеченской Республики, с их бытом в особых условиях. Они рассказали, как осуществляется порядок на улицах, как охраняются избирательные участки, как живут мирные люди и относятся к ним с уважением и пониманием", - написал он в Telegram-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220928/kadyrov-1820077452.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр