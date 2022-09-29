https://ria.ru/20220929/dnr-1820342076.html
В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении
В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 29.09.2022
В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении
Союзные силы контролируют ситуацию на донецком направлении, артиллерия работает на упреждение и подавляет попытки атак украинских боевиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:30
2022-09-29T15:30
2022-09-29T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Союзные силы контролируют ситуацию на донецком направлении, артиллерия работает на упреждение и подавляет попытки атак украинских боевиков, заявил РИА Новости представитель народной милиции Донецкой Народной Республики."Союзные подразделения контролируют ситуацию на донецком направлении. Артиллерия успешно работает на упреждение и подавляет попытки атаковать наши позиции", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении
Народная милиция ДНР заявила о контроле союзными силами ситуации на Донецком направлении