https://ria.ru/20220929/dnr-1820342076.html

В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении

В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 29.09.2022

В ДНР заявили о контроле ситуации на Донецком направлении

Союзные силы контролируют ситуацию на донецком направлении, артиллерия работает на упреждение и подавляет попытки атак украинских боевиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:30

2022-09-29T15:30

2022-09-29T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Союзные силы контролируют ситуацию на донецком направлении, артиллерия работает на упреждение и подавляет попытки атак украинских боевиков, заявил РИА Новости представитель народной милиции Донецкой Народной Республики."Союзные подразделения контролируют ситуацию на донецком направлении. Артиллерия успешно работает на упреждение и подавляет попытки атаковать наши позиции", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр