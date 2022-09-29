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СМИ: в Австрии расследуют возможную диверсию на НПЗ "Швехат"

СМИ: в Австрии расследуют возможную диверсию на НПЗ "Швехат" - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: в Австрии расследуют возможную диверсию на НПЗ "Швехат"

Авария на единственном в Австрии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Швехат", произошедшая в начале июня, могла быть связана с диверсией, утверждает Kronen... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:02

2022-09-29T16:02

2022-09-29T17:19

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авария на единственном в Австрии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Швехат", произошедшая в начале июня, могла быть связана с диверсией, утверждает Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники."В то время, как OMV (владелец НПЗ, — Прим. ред.) настаивает на аварии, органы госбезопасности сейчас за кулисами расследуют возможный акт саботажа", — пишут авторы.Представители концерна публично настаивают на технических неисправностях, добавляет издание."Швехат" — один из крупнейших НПЗ в Европе. Авария на предприятии произошла 3 июня 2022 года, в результате нарушилась работа основной установки перегонки сырой нефти. На фоне инцидента несколько регионов страны столкнулись с дефицитом дизеля. Из-за этого австрийскому правительству пришлось использовать десятки тысяч тонн топлива из стратегического резерва.

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