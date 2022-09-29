https://ria.ru/20220929/diplomatiya-1820296589.html

Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США

Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США - РИА Новости, 29.09.2022

Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США

Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:03

2022-09-29T13:03

2022-09-29T13:15

в мире

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авария на "северных потоках"

мария захарова

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siemens

северный поток

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой."Ответить на этот вопрос невозможно, потому что каких-то субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности у нас нет. Вместе с тем беспрецедентный характер вот этого события. Похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, возможно ли в нынешних условиях сотрудничество РФ и США в расследовании инцидента на "Северных потоках".На вопрос, будет ли Москва добиваться международного расследования произошедшего, представитель Кремля ответил, что "все будет зависеть от ситуации".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220929/nato-1820280447.html

https://ria.ru/20220929/benefitsiar-1820277297.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, сша, siemens, северный поток, северный поток — 2