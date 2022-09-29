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Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США - РИА Новости, 29.09.2022
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Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США
Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США - РИА Новости, 29.09.2022
Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США
Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:03
2022-09-29T13:15
в мире
россия
авария на "северных потоках"
мария захарова
дания
сша
siemens
северный поток
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой."Ответить на этот вопрос невозможно, потому что каких-то субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности у нас нет. Вместе с тем беспрецедентный характер вот этого события. Похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, возможно ли в нынешних условиях сотрудничество РФ и США в расследовании инцидента на "Северных потоках".На вопрос, будет ли Москва добиваться международного расследования произошедшего, представитель Кремля ответил, что "все будет зависеть от ситуации".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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в мире, россия, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, сша, siemens, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Дания, США, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2
13:03 29.09.2022 (обновлено: 13:15 29.09.2022)
 
Песков заявил об отсутствии контактов спецслужб России и США

Пресс-секретарь Песков: ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой.
Место утечки на газопроводе Северный поток
12:23
НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
"Ответить на этот вопрос невозможно, потому что каких-то субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности у нас нет. Вместе с тем беспрецедентный характер вот этого события. Похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, возможно ли в нынешних условиях сотрудничество РФ и США в расследовании инцидента на "Северных потоках".
На вопрос, будет ли Москва добиваться международного расследования произошедшего, представитель Кремля ответил, что "все будет зависеть от ситуации".
"Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда налицо такой острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает", - добавил Песков.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:14
Эксперт назвал главного бенефициара инцидентов на "Северных потоках"
 
В миреРоссияАвария на "Северных потоках"Мария ЗахароваДанияСШАSiemensСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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