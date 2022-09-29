https://ria.ru/20220929/deti-1820346519.html

Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач

Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач - РИА Новости, 29.09.2022

Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач

Родители двоих детей, раненых при обстреле со стороны украинских силовиков колонны с беженцами в Харьковской области и эвакуированных в Луганск, могли... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:40

2022-09-29T15:40

2022-09-29T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

харьковская область

луганская народная республика

луганск

минздрав лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Родители двоих детей, раненых при обстреле со стороны украинских силовиков колонны с беженцами в Харьковской области и эвакуированных в Луганск, могли погибнуть, сообщила журналистам главврач Луганской Республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети. Пострадавших доставили в больницы ЛНР."Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100 процентов, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - рассказала Белецкая.Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.

https://ria.ru/20220929/rebenok-1820336697.html

https://ria.ru/20220929/bezhentsy-1820335129.html

харьковская область

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, луганск, минздрав лнр