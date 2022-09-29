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Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/deti-1820346519.html
Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач
Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач - РИА Новости, 29.09.2022
Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач
Родители двоих детей, раненых при обстреле со стороны украинских силовиков колонны с беженцами в Харьковской области и эвакуированных в Луганск, могли... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:40
2022-09-29T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
харьковская область
луганская народная республика
луганск
минздрав лнр
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ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Родители двоих детей, раненых при обстреле со стороны украинских силовиков колонны с беженцами в Харьковской области и эвакуированных в Луганск, могли погибнуть, сообщила журналистам главврач Луганской Республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети. Пострадавших доставили в больницы ЛНР."Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100 процентов, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - рассказала Белецкая.Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.
https://ria.ru/20220929/rebenok-1820336697.html
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харьковская область
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в мире, родион мирошник, харьковская область, луганская народная республика, луганск, минздрав лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Луганск, Минздрав ЛНР
15:40 29.09.2022
 
Родители раненых детей из Харьковской области могли погибнуть, заявила врач

Врач: родители доставленных в ЛНР раненых детей из Харьковской области могли погибнуть

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Родители двоих детей, раненых при обстреле со стороны украинских силовиков колонны с беженцами в Харьковской области и эвакуированных в Луганск, могли погибнуть, сообщила журналистам главврач Луганской Республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР заявили, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области. По словам главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, по предварительным данным, из-за обстрела колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети. Пострадавших доставили в больницы ЛНР.
Главврач луганской больницы рассказывает о состоянии детей раненых при обстреле ВСУ колонны с беженцами - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 15:13Специальная военная операция на Украине
Врач рассказал о состоянии раненной в Харьковской области девочки
"Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100 процентов, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - рассказала Белецкая.
Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.
Очередь автомобилей беженцев из Харьковской области перед российской границей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаЛуганскМинздрав ЛНР
 
 
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