21:05 29.09.2022 (обновлено: 23:40 29.09.2022)
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США в случае признания виновным в обходе санкций
Олег Дерипаска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское Министерство юстиции.
По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.
"Дерипаске <...> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <...> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы", — говорится в пресс-релизе министерства.
Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.
28 июня, 15:09Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.
Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.
22 сентября, 08:27Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ