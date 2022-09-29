https://ria.ru/20220929/deripaska-1820455453.html

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США - РИА Новости, 29.09.2022

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:05

2022-09-29T21:05

2022-09-29T23:40

в мире

олег дерипаска

сша

россия

стамбул

санкции

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское Министерство юстиции.По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798728386.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html

сша

россия

стамбул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олег дерипаска, сша, россия, стамбул, санкции