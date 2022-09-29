Рейтинг@Mail.ru
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/deripaska-1820455453.html
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США - РИА Новости, 29.09.2022
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:05
2022-09-29T23:40
в мире
олег дерипаска
сша
россия
стамбул
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское Министерство юстиции.По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798728386.html
https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html
сша
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99b5e5273c2c857de46a614951dc6423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олег дерипаска, сша, россия, стамбул, санкции
В мире, Олег Дерипаска, США, Россия, Стамбул, Санкции
21:05 29.09.2022 (обновлено: 23:40 29.09.2022)
 
Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США в случае признания виновным в обходе санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Российскому предпринимателю Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США, если суд признает его виновным в нарушении санкций, сообщило американское Министерство юстиции.
По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.
"Дерипаске <...> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <...> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы", — говорится в пресс-релизе министерства.
Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики. Последней дополнительно грозит еще 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:09
Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом
Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тысяч долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка, однако последнюю не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул, говорится в пресс-релизе.
Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:27
Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ
 
В миреОлег ДерипаскаСШАРоссияСтамбулСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала