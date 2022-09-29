https://ria.ru/20220929/deripaska-1820438620.html
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций" - РИА Новости, 29.09.2022
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:28
2022-09-29T19:28
2022-09-29T23:39
сша
олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов.Уточняется, что ограничительные меры в отношении бизнесмена ввели в 2018 году. Тем не менее, как утверждается в документе, Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц."В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.
https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html
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сша, олег дерипаска, калифорния
США, Олег Дерипаска, Калифорния
19:28 29.09.2022 (обновлено: 23:39 29.09.2022)
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций", введенных в 2018 году
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов.
Уточняется, что ограничительные меры в отношении бизнесмена ввели в 2018 году. Тем не менее, как утверждается в документе, Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц.
"Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски", — говорится в материале.
"В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.
По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии
за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.