https://ria.ru/20220929/deripaska-1820438620.html

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций" - РИА Новости, 29.09.2022

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"

Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:28

2022-09-29T19:28

2022-09-29T23:39

сша

олег дерипаска

калифорния

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов.Уточняется, что ограничительные меры в отношении бизнесмена ввели в 2018 году. Тем не менее, как утверждается в документе, Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц."В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html

сша

калифорния

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сша, олег дерипаска, калифорния