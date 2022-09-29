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В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций" - РИА Новости, 29.09.2022
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В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций" - РИА Новости, 29.09.2022
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:28
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сша
олег дерипаска
калифорния
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов.Уточняется, что ограничительные меры в отношении бизнесмена ввели в 2018 году. Тем не менее, как утверждается в документе, Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц."В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.
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сша, олег дерипаска, калифорния
США, Олег Дерипаска, Калифорния
19:28 29.09.2022 (обновлено: 23:39 29.09.2022)
 
В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций", введенных в 2018 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в "нарушении санкций", следует из судебных материалов.
Уточняется, что ограничительные меры в отношении бизнесмена ввели в 2018 году. Тем не менее, как утверждается в документе, Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц.

"Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски", — говорится в материале.

"В частности, подзащитный Дерипаска использовал содействие Шрики и Бардаковой для участия в нескольких предприятиях в США в нарушение президентских указов и распоряжений о санкциях, связанных с Украиной", — заявила прокуратура.
По ее сведениям, Шрики в 2019 году устроила в интересах Дерипаски продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов, а в 2020 году она вместе с Бардаковой якобы организовали роды в США ребенка Дерипаски и Екатерины Олеговны Ворониной.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:27
Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ
 
СШАОлег ДерипаскаКалифорния
 
 
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